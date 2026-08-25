Morena Designa Coordinadores Estatales en Aguascalientes, Campeche y Colima

Morena, en coalición con el PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó este martes a la senadora Nora Ruvalcaba como Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, y al alcalde de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, para ocupar el mismo cargo en Campeche.

En Colima, el partido presentó a Rosi Bayardo como Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Ruvalcaba, actual senadora de la República, quedó al frente de la estructura estatal del movimiento en Aguascalientes. Su designación fue confirmada por la cuenta oficial de Morena y por Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional del partido, quien encabezó el acto de presentación de los coordinadores estatales.

En Campeche, el cargo recayó en Gutiérrez Lazarus, quien se mantiene al frente de la alcaldía de Ciudad del Carmen. Montiel Reyes también confirmó su nombramiento y destacó la continuidad del proyecto del movimiento en la entidad.

En tanto, Rosi Bayardo es licenciada en Psicología por la Universidad de Colima. Fue diputada federal por el Distrito 2 de Colima de 2018 a 2021, secretaria de Desarrollo Económico del estado de 2021 a 2022 y directora general del DIF Estatal de Colima de 2022 a 2024.

Las designaciones forman parte del proceso de Morena para nombrar a los coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en todo el país. Este martes, el partido transmitió en vivo a través de sus redes sociales la presentación de los coordinadores correspondientes a las tres entidades.