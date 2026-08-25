Política

Morena Designa Coordinadores Estatales en Aguascalientes, Campeche y Colima

Nora Ruvalcaba, Pablo Gutiérrez Lazarus y Rosi Bayardo encabezarán después las candidaturas a gobernador en sus estados

Morena Designa Coordinadores Estatales en Aguascalientes y Campeche de Cara a Elecciones 2027Nora Ruvalcaba (al centro, de blanco) recibe su nombramiento como Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, durante el acto de presentación de Morena. Foto: Ariadna Montiel Reyes / X

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