Homicidios

Sentencian a Hombre por Matar a su Tío en Lerdo, Durango

El acusado atacó a su familiar con una horquilla en el ejido Las Cuevas

Sentencian a Hombre por Matar a su Tío en Lerdo, DurangoEl hombre fue sentenciado a 13 años y meses de prisión por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado. Foto: N+

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