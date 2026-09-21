La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Miguel Ibarra, por su responsabilidad penal en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de José Ibarra, de 33 años, quien perdió la vida a causa de una laceración encefálica.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, los hechos ocurrieron durante la noche del 1 de febrero, cuando José Ibarra caminaba por el ejido Las Cuevas, en el municipio de Lerdo.

En determinado momento, se encontró con su sobrino Miguel Ibarra, con quien inició una discusión. Posteriormente, el ahora sentenciado lo atacó con una horquilla y después se dio a la fuga del lugar.

José Ibarra fue trasladado para recibir atención médica e ingresado al Hospital General de Lerdo debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. Sin embargo, pese a la atención médica, perdió la vida a consecuencia de la lesión sufrida.

Tras las investigaciones correspondientes, Miguel Ibarra fue detenido y quedó a disposición de las autoridades judiciales, donde enfrentó el proceso legal por los hechos.

Finalmente, un juez determinó su responsabilidad penal y le impuso una sentencia de 13 años y 4 meses de prisión por el delito de homicidio calificado.