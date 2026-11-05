Seguridad

Descartan Pérdida de Bebé Después de Agresión a Mujer Embarazada en Piedras Negras

La mujer identificada como Mónica habría sido presuntamente golpeada por su pareja en un domicilio ubicado en la colonia Las Argentinas

La mujer identificada como Mónica habría sido presuntamente golpeada por su pareja en un domicilio ubicado en la colonia Las ArgentinasLa muerte del bebé fue descartada después de informarse inicialmente luego de la agresión. Foto: N+

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La muerte del bebé fue descartada después de informarse inicialmente luego de la agresión

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