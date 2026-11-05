Descartan Pérdida de Bebé Después de Agresión a Mujer Embarazada en Piedras Negras

Durante la madrugada de este jueves, una mujer identificada como Mónica Guadalupe, de 24 años de edad, ingresó a la Clínica No. 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica, luego de una presunta agresión física que habría sufrido por parte de su expareja sentimental.

La mujer fue trasladada por medios propios por su hermana, identificada como Mayra Colunga, de 28 años de edad, quien informó a las autoridades que había recibido una llamada telefónica de Mónica, en la que le solicitaba ayuda, debido a que presuntamente había sido agredida por su expareja, identificado como Jorge 'N', de 25 años de edad.

De acuerdo con lo señalado, los hechos habrían ocurrido en un domicilio ubicado en la colonia Las Argentinas, en Piedras Negras, por lo que, después de recibir la petición de auxilio, su hermana acudió para apoyarla y llevarla a recibir atención médica.

Al ser valorada por el médico en turno, se informó que la mujer se encontraba en estado de gestación y que, afortunadamente, tanto ella como el bebé se encontraban bien de salud. Con ello, se descartó la versión inicial sobre un posible fallecimiento del bebé, información que había comenzado a mencionarse tras darse a conocer el caso.

Finalmente, autoridades de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) y del Centro de Empoderamiento de la Mujer tomaron conocimiento de lo ocurrido para dar seguimiento a los hechos y realizar las acciones correspondientes.