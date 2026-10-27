Seguridad

Vinculan a Mujer por Ingresar Arma y Cartuchos a Piedras Negras, Coahuila

Elementos de la Guardia Nacional y personal de Aduana localizaron el armamento al interior de una camioneta

Aseguran Arma a Mujeres en Puente Internacional II en Piedras Negras, CoahuilaLa mujer permanecerá en el Centro de Reinserción Social de San Pedro de las Colonias, Coahuila. Foto: N+

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Vinculan a Mujer por Ingresar Arma y 39 Cartuchos en Puente Internacional de Piedras Negras

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