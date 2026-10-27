La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Paula 'N' por su probable participación en delitos relacionados con la introducción al país de un arma de fuego y cartuchos reservados para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la investigación, elementos de la Guardia Nacional (GN) y personal de la Aduana detuvieron a Paula 'N', quien conducía una camioneta al ingresar a territorio nacional por el Puente Internacional Piedras Negras II, denominado 'Coahuila 2000', en el municipio de Piedras Negras, Coahuila.

Durante la revisión del vehículo, las autoridades localizaron y aseguraron un arma de fuego, tres cargadores y 39 cartuchos de diversos calibres. Al no acreditar la legal introducción de estos objetos al país ni contar con la documentación correspondiente, la persona detenida y los indicios quedaron a disposición de la FGR.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) integró la carpeta de investigación y ejerció acción penal. Durante la audiencia inicial, presentó los datos de prueba ante el juez de Control, quien determinó vincular a proceso a Paula 'N', imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La imputada deberá permanecer en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de San Pedro de las Colonias, Coahuila, durante el tiempo que determine la autoridad judicial.

La FGR recordó que la persona mencionada se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Asimismo, la dependencia puso a disposición de la ciudadanía los siguientes números para realizar denuncias anónimas en Coahuila: Torreón, 871 749 0534; Saltillo, 844 416 2063; Monclova, 866 639 0241; Piedras Negras, 878 724 4343, y Ciudad Acuña, 877 772 3745. Las denuncias se reciben las 24 horas del día, los 365 días del año.