Seguridad

Detienen en Edomex a ‘El Patrón’, Líder de ‘Los Linos’ y Generador de Violencia en Morelos

El operativo forma parte de las acciones coordinadas entre autoridades federales y estatales

Detienen en Edomex a ‘El Patrón’, Líder de ‘Los Linos’Detienen en Edomex a ‘El Patrón’, Líder de ‘Los Linos’. Foto: @OHarfuch

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Capturan a 'El Patrón', líder de Los Linos, en Edomex. Operativo conjunto de SSPC y FGR busca frenar la violencia en Morelos.

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