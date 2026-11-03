Detienen en Edomex a ‘El Patrón’, Líder de ‘Los Linos’ y Generador de Violencia en Morelos

Lino 'N', alias 'El Patrón' o 'El Señor', identificado como uno de los presuntos líderes del grupo delictivo 'Los Linos' y presunto generador de violencia en Morelos, fue detenido en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el operativo fue realizado por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), con información del Centro Nacional de Inteligencia.

De acuerdo con el funcionario, 'Los Linos' están vinculados con delitos de extorsión, homicidio y robo de vehículos, además de tener presencia en los municipios de Cuautla, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca.

García Harfuch explicó que esta captura forma parte de las acciones de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y da continuidad a un operativo realizado el pasado 6 de mayo en Yautepec, donde fueron detenidos ocho integrantes de la misma organización.

Entre los detenidos en aquella intervención estaban Rodolfo y Carlos Adame, hermanos de Lino 'N'.

Durante ese operativo, dos elementos de la SSPC resultaron heridos y recibieron atención médica especializada; uno de ellos tuvo que ingresar de urgencia a quirófano.

Con la captura de Lino 'N', suman nueve personas detenidas de esta agrupación, como parte de las acciones coordinadas entre autoridades federales y el Gobierno de Morelos, encabezado por Margarita González Saravia.

El secretario también agradeció el apoyo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, para realizar la detención en esa entidad.