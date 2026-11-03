Localizan sin Vida a Taxista al Interior de su Unidad en la Carretera Tampico-Tuxpan

Un taxista perteneciente a la ruta Paso del Humo fue localizado sin vida al interior de su unidad, en una brecha ubicada a un costado de la carretera federal Tampico-Tuxpan, en el municipio de Pueblo Viejo, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo se registró cerca de un conocido restaurante de la zona, donde fue localizado el hombre de edad adulta al interior del vehículo habilitado como taxi marcado con el número 31. El masculino se encontraba en el asiento del conductor y, al momento de ser localizado, ya no contaba con signos vitales.

Tras el reporte de los hechos, al sitio arribaron elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal, quienes permanecieron en el lugar en espera del personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para realizar las diligencias correspondientes y efectuar el levantamiento del cuerpo e integrar la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.