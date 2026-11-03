Seguridad

Localizan sin Vida a Taxista al Interior de su Unidad en la Carretera Tampico-Tuxpan

El masculino se encontraba en el asiento del conductor y, al momento de ser localizado, ya no contaba con signos vitales

Localizan sin Vida a Taxista al Interior de su Unidad en la Carretera Tampico-TuxpanLocalizan sin Vida a Taxista al Interior de su Unidad en la Carretera Tampico-Tuxpan. Foto: N+

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Un taxista de la ruta Paso del Humo fue localizado sin signos vitales en su taxi en Pueblo Viejo, Veracruz.

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