Fiona, la hipopótamo del Zoológico de Cincinnati, que se hizo viral en el mundo por nacer seis semanas antes y con el menor peso registrado en una cría de su especie, murió hoy 19 de noviembre de 2026 tras comerse el gorro de un visitante que este lanzó, según informaron autoridades del zoológico.

"Con profunda tristeza les comunicamos la devastadora noticia de que Fiona no sobrevivió a los múltiples intentos de nuestro increíble equipo de veterinarios y cuidadores por ayudarla en lo que terminó siendo una emergencia médica", dio a conocer el zoológico en sus redes sociales.

El equipo de cuidado animal del Zoológico de Cincinnati hizo todo tipo de maniobras para tratar de salvar la vida de Fiona, durante varios días la ayudaron a expulsar el gorro tejido que se tragó.

Los veterinarios la mantuvieron hidratada, dándole dulces y vigilando cada uno de sus movimientos las 24 horas.

Incluso pidieron prestada una plataforma vibratoria de una granja de caballos con la esperanza de que eso estimulara sus movimientos intestinales para que el objeto avanzara por su tracto digestivo.

¿Cómo fue que Fiona tragó el gorro de un visitante?

La preocupación por el estado de salud de Fiona inició hace justo 11 días, debido al gorro de un visitante y lo que desencadenó. El objeto quedó atrapado en un ventilador de techo y lo arrojó a través de una pequeña abertura ubicada encima de las vitrinas de observación del recinto. “Sin lugar a dudas fue accidental”, declaró la portavoz del zoológico, Michelle Curley.

La popularidad de Fiona rebasó las fronteras, se hizo famosa por haber sobrevivido tras nacer seis semanas antes de lo previsto y ser demasiado pequeña para ponerse en pie y alimentarse de su madre.

Fiona nació con dos semanas de antes de lo previsto en 2017 y logró sobrevivir. Foto: Cincinnatizoo

Un equipo de cuidados del zoológico tuvo que elaborar un plan para determinar cómo alimentarla, qué darle de comer, cómo mantenerla caliente y cómo brindarle cuidados intensivos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo ello mientras atendía sus otras responsabilidades diarias.

Con el paso del tiempo se compartieron los altibajos del animal con el mundo, día tras día durante casi dos años, se convirtió en un símbolo querido, de esperanza y una fuente de inspiración para millones de personas.

Fue tal su popularidad que desde el prestigioso diario The New York Times hasta un especial de una hora en el canal local WCPO, Fiona recibió muchísima atención durante el primer año de su vida, incluso se pidió que fuera la persona del año del afamado magazín Time.

¿Fiona fue persona del año y apareció en portada del Time?

En redes sociales se generó un debate sobre si la hipopótama Fiona debería ser nombrada “Persona del Año” por la revista TIME, todo quedó como una petición y la imagen que circula en redes sociales no fue oficial, en realidad se usó Photoshop para convertirla y quizá a más de uno le hubiera gustado que fuera cierto.

Sus seguidores, incluida una campaña en redes sociales promovida en su momento por el Zoológico de Cincinnati, la señalaron como un símbolo unificador de esperanza y alegría, tras haber sobrevivido a un nacimiento prematuro de dos meses, con un peso de apenas 13 kilos, en 2017.

El Zoológcio de Cincinnati compartió en 2017 una imagen para que Fiona fuera portada Time

Quienes criticaron la idea señalaron que se trataba de un animal y no de una persona, y argumentaron que el título de TIME "está pensado para reflejar un impacto geopolítico, cultural o social significativo, más que la simple popularidad. Otros sugieren que el mérito corresponde más a su equipo de cuidadores que a la propia hipopótama".

HVI