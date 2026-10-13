Marchas

Trabajadores del IMSS Marchan en SLP para Exigir Aumento Salarial e Insumos

La movilización recorrió vialidades como la carretera 57, avenida Universidad y calles del Centro Histórico, con presencia de agentes viales para agilizar el tránsito

Empleados del IMSS protestan por falta de personal y medicamentos en SLPEmpleados del IMSS protestan por falta de personal y medicamentos en SLP. Foto: N+

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Los inconformes piden un aumento salarial directo del 10 por ciento, cobertura de vacantes y medicamentos suficientes, además de respuestas de su representación sindical ante las condiciones laborales que denuncian.

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