Trabajadores del IMSS Marchan en SLP para Exigir Aumento Salarial e Insumos

Decenas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcharon este martes en la capital potosina para exigir mejores salarios, cobertura de plazas vacantes y abasto suficiente de medicamentos y materiales para la atención de los derechohabientes.

El contingente partió de las inmediaciones de Plaza Sendero, avanzó por la carretera 57 y pasó por la parte superior del Distribuidor Juárez, con dirección al Centro Histórico.

La movilización continuó por avenida Universidad hacia la Alameda y contempló vialidades como Manuel José Othón, la zona del Carmen, San Juan de Dios y Álvaro Obregón, para después avanzar por Reforma, Venustiano Carranza y Tomasa Esteves.

El destino anunciado fue el recinto sindical ubicado en avenida Cuauhtémoc, con una parada frente a la Delegación Estatal del IMSS.

Durante el recorrido se implementaron dispositivos viales para encauzar la circulación. Las principales afectaciones se registraron en accesos y calles del Centro Histórico.

Entre sus principales demandas, los trabajadores solicitaron un incremento directo al salario del 10 por ciento, además de la contratación de personal para cubrir las plazas vacantes y garantizar el suministro de medicamentos e insumos.

Los manifestantes consideraron insuficiente el aumento del 2.9 por ciento al sueldo tabular y también expresaron inconformidad con su representación sindical, al exigir respuestas a las necesidades de la plantilla laboral.

Esta movilización se suma al plantón instalado frente a las oficinas sindicales, en el cruce de Cuauhtémoc y Terrazas, donde los trabajadores han denunciado sobrecarga laboral y falta de insumos.