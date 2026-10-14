Recuperan Motocicleta con Reporte de Robo Vigente en Yauhquemehcan, Tlaxcala

La Policía de Investigación del estado de Tlaxcala aseguró una motocicleta Italika VORT-X250, modelo 2026, color rojo con negro, que contaba con reporte de robo vigente.

La unidad fue localizada en el municipio tlaxcalteca de Yauhquemehcan y puesta a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes.

Cabe destacar que el vehículo de dos ruedas asegurado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) donde permanecerá hasta que sea entregada a su legítimo propietario.

En otro caso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Cuautlancingo (SSCyPC) localizó un tractocamión reportado como robado a un costado de la autopista México-Puebla.

Durante la mañana del lunes 12 de octubre de 2026, se recibió el reporte del robo de un tractocamión de color blanco con negro que transportaba calzado. Minutos más tarde, la unidad fue localizada en la calle Río Grijalva, a la altura de la calle Río Zahuapan, en la junta auxiliar de Sanctorum.

Posteriormente, el operador acudió al lugar y estableció contacto con la empresa propietaria para acreditar la unidad y realizar el procedimiento correspondiente para su entrega.

Con información de N+

GMAZ