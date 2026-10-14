Seguridad

Recuperan Motocicleta con Reporte de Robo Vigente en Yauhquemehcan, Tlaxcala

La unidad de dos ruedas fue puesta a disposción del Ministerio Público para que continúe con los protocolos correspondientes

Motocicleta Recuperada Reporte Robo Vigente Yauhquemehcan TlaxcalaLa unidad fue puesta a disposción del Ministerio Público. Foto: Facebook Fiscalía General del Estado de Tlaxcala

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La Policía de Tlaxcala asegura una moto Italika robada. El vehículo se encuentra bajo custodia hasta que regrese a su dueño. Descubre los detalles del caso.

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