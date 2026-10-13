Seguridad

Encuentran Feto en Bolsa de Plástico Cargada por Perro en León, Guanajuato

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Providencia, cerca de San Juan de Abajo

Elementos de varias corporaciones de Seguridad resguardaron la zona.Fotos: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En la colonia Providencia de León, un perro descubre un feto de 7 meses en una bolsa.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+