Encuentran Feto en Bolsa de Plástico Cargada por Perro en León, Guanajuato

Vecinos de la colonia la Providencia en León encontraron un feto de 7 meses al interior de una bolsa de plástico.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 9 de la mañana cuando vecinos de la calle principal de la Providencia vieron a un perro que cargaba en el hocico una bolsa negra de aspecto extraño.

Al revisar lo que había al interior confirmaron el hallazgo de restos humanos, por lo que llamaron a los números de emergencia para reportar lo ocurrido.

Al lugar llegaron elementos de la policía municipal y paramédicos. Las autoridades confirmaron tras las primeras investigaciones que el producto tenía 7 meses de gestación por lo que se pidió el apoyo de la Semefo y del personal de la Fiscalía de Guanajuato.

Serán las autoridades correspondientes quienes den seguimiento al caso.