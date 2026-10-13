Sociedad

Corte Avala Prohibición de Alimentos Chatarra en Escuelas de México, Incluidas Universidades

Pleno determina que medidas son constitucionales porque buscan proteger el derecho a la salud y a una alimentación adecuada

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: N+El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+