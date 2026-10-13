Corte Avala Prohibición de Alimentos Chatarra en Escuelas de México, Incluidas Universidades

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este martes la prohibición de vender alimentos chatarra en todas las instituciones educativas del país, incluidas universidades.

Los ministros consideraron que la medida es válida porque la prohibición no es absoluta, solo en espacios específicos a cargo del Estado.

Señalaron que de forma adicional se atiende el problema de salud pública de sobrepeso y obesidad que enfrenta el país.

El Pleno determinó que estas medidas son constitucionales porque buscan proteger el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, mediante la creación de entornos escolares saludables.

La Suprema Corte precisó que, aunque las y los estudiantes de educación media superior y superior sean mayores de 18 años, el Estado puede establecer reglas sobre los productos que se ofrecen dentro de los planteles para garantizar esos derechos.

Además, aclaró que las medidas no prohíben de manera general la comercialización o el consumo de estos productos, sino que únicamente regulan su venta dentro de las escuelas, por lo que las empresas pueden seguir comercializándolos fuera de los planteles.

Más tarde, en un comunicado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) celebró el que ratifica la prohibición de comida chatarra en todos los niveles educativos del país.

"La resolución fortalece la construcción de entornos escolares saludables y refrenda el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada de niñas, niños, adolescentes y jóvenes", afirmó el secretario de Educación, Mario Delgado.

AMP