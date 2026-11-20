Este viernes, se registró un sismo de magnitud 4.4 en el área metropolitana de Los Ángeles, en California, Estados Unidos de América (EUA).

Usuarios de redes sociales compartieron videos del momento del temblor que se localizó cerca de Commerce, al sureste de Los Ángeles, el movimiento telúrico se registró a las 3:25 de la madrugada (hora local), a una profundidad de 17.1 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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Cabe destacar que California es una zona especialmente peligrosa por terremotos porque está atravesada por un sistema muy amplio de fallas geológicas activas. Entre ellas destaca la falla de San Andrés, pero no es la única: hay cientos de fallas en el Estado y unas 200 están consideradas potencialmente peligrosas por su actividad geológica reciente.

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Saldo blanco por sismo en Los Ángeles, California

De acuerdo con datos preliminares, no se reportan daños estructurales o heridos por el sismo en el área metropolitana de Los Ángeles, California, aunque algunos ciudadanos mostraron su sorpresa por el temblor en redes sociales.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles activó el "modo terremoto" y anunció que realizará inspecciones de la infraestructura crítica en busca de daños, según informó en una alerta.