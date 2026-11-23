La Arquidiócesis de San Luis Potosí anunció que colaborará con la Fiscalía General del Estado en las investigaciones contra José 'N', sacristán detenido en Reynosa, Tamaulipas, por su presunta relación con el delito de abuso sexual en agravio de varios menores de edad en una iglesia del municipio de Villa de Pozos.

A través de una postura pública, la Iglesia potosina condenó los hechos y expresó su disposición para proporcionar la información que requieran las autoridades.

Después de oficiar la misa dominical en la Catedral Metropolitana, el arzobispo Jorge Cavazos Arizpe aseguró que no encubrirán a ninguna persona relacionada con estos señalamientos.

También informó que se ha reunido en varias ocasiones con las madres de las víctimas, a quienes les manifestó su compromiso de colaborar con la Fiscalía durante el proceso de investigación.