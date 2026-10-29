Menor de Edad Sufre Quemaduras al Incendiarse su Disfraz durante Festival de Día de Muertos

Un grave accidente durante un festival por Día de Muertos 2026, alertó a las autoridades del municipio de Huasca, Hidalgo, debido a que una alumna presenta severas lesiones tras incendiarse el disfraz de Catrina que portaba para el evento; el caso es investigado.

En la Escuela Secundaria General “Teodomiro Manzano Campero”, ubicada en la comunidad de San Miguel Regla, el patio central se convirtió en el escenario para mostrar el talento de los estudiantes durante la tradicional fiesta. Entre flores de cempasúchil y papel picado, los menores presentaron sus disfraces, todos ellos alusivos al ritual ancestral.

Sin embargo, durante el concurso para coronar al mejor vestuario que mostrará la cultura de su comunidad, ocurrió el incidente que dejó conmocionada a la comunidad estudiantil que se encontraba en el lugar.

A través de redes sociales se dio a conocer el momento en el que el vestuario de catrina de la menor, de 14 años de edad, es consumido por las llamas rápidamente. Los compañeros comenzaron a gritar, mientras que los docentes corrieron a ayudarla, pero el fuego se extendía cada vez más.

“A ver, tranquilos, tranquilos. No se asusten, ahorita los maestros van a sofocar el fuego, tranquilos”, dijo el maestro de ceremonia para calmar a los alumnos que no sabían qué iba a ocurrir con su compañera. Un maestro apagó el incendio con agua.

La menor identificada como Zaira sufrió diversas quemaduras en varias partes del cuerpo. Se presume que su disfraz de Catrina estaba elaborado con hojas secas de maíz y, durante el evento, el vestuario se acercó a una veladora encendida en la escenografía.

Luego de darse a conocer el accidente en el festival de Día de Muertos en la escuela secundaria, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), confirmó que la alumna presenta lesiones, por lo que es prioridad velar por su recuperación.

"Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, las autoridades educativas han realizado las acciones correspondientes para dar seguimiento al caso en coordinación con las instancias correspondientes", afirmó en una tarjeta informativa.

Asimismo, reiteró que, según los lineamientos y protocolos de Protección Civil, se contempla la prohibición del uso de fuego durante actividades escolares.

"Se realizará una revisión puntual de las circunstancias en que ocurrió este incidente para determinar los hechos, deslindar responsabilidades y, en su caso, reforzar las medidas necesarias para seguir fortaleciendo la seguridad en las escuelas", puntualizó.

Hasta el momento se sabe que Zaira sigue recuperándose de las heridas, mientras que en redes sociales sus familiares han solicitado apoyo para los gastos generados por su tratamiento.

EPP