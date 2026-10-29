Accidentes

Menor de Edad Sufre Quemaduras al Incendiarse su Disfraz durante Festival de Día de Muertos

El accidente ocurrió en la Escuela Secundaria General “Teodomiro Manzano Campero” en Huasca, Hidalgo; autoridades investigan el caso

La emergencia ocurrió durante un festival en una secundaria del municipio de HuascaFoto: Especial
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