Colapsa Estructura en Construcción de Hospital IMSS en Culiacán; Reportan 2 Heridos

El colapso de una losa de concreto y una estructura metálica de uno de los niveles de la construcción del nuevo Hospital del Seguro Social movilizó a los cuerpos de emergencia y autoridades de los tres niveles de gobierno esta noche al oriente de Culiacán. El reporte del accidente se recibió alrededor de las 20:05 horas.

El accidente ocurrió en el complejo de construcción ubicado sobre la carretera a Imala, en el entronque con la carretera a La Pitayita, frente a la Unidad de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán, paramédicos de Cruz Roja, personal de Protección Civil estatal y municipal, así como agentes de distintas corporaciones policiacas acudieron al sitio.

De manera preliminar, se informó que al menos dos hombres resultaron con lesiones de gravedad, por lo que paramédicos y rescatistas trabajan en el lugar para brindarles atención.