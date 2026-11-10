Accidentes

Colapsa Estructura en Construcción de Hospital IMSS en Culiacán; Reportan 2 Heridos

Se informó que al menos dos hombres resultaron con lesiones de gravedad

Colapsa Estructura en Construcción de Hospital IMSS en Culiacán; Reportan 2 HeridosColapsa Estructura en Construcción de Hospital IMSS en Culiacán. Foto: N+

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