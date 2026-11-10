Accidentes

Camión Pipa Se Queda sin Frenos y Choca Contra Taxi en Blvd Fundadores en Tijuana

Tras el fuerte impacto, el vehículo cisterna terminó derribando dos árboles y dos luminarias sobre la vialidad

Camión Pipa se Queda sin Frenos y Choca Contra Taxi en Blvd Fundadores en TijuanaCamión Pipa se Queda sin Frenos y Choca Contra Taxi en Blvd Fundadores en Tijuana | Foto: N+

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