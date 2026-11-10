Camión Pipa Se Queda sin Frenos y Choca Contra Taxi en Blvd Fundadores en Tijuana

Un fuerte accidente vehicular se registró sobre el bulevar Fundadores, dejando como daños materiales, árboles y luminarias caídas y un intenso congestionamiento vial en dirección al Libramiento Sur.

El percance ocurrió la tarde de este lunes 9 de noviembre, a la altura de las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), cuando un camión tipo pipa, en la que viajaban dos personas, aparentemente sufrió una falla en el sistema de frenos.

La unidad de carga colisionó contra dos luminarias, derribó dos árboles de la vialidad e impactó de costado a un taxi de ruta en el que viajaban siete pasajeros. A pesar de lo aparatoso de la colisión, las autoridades confirmaron que ninguna persona resultó con lesiones graves, por lo que no fue necesario trasladar a ninguno de los ocupantes.

Elementos de la Sección de Tránsito de la Policía Municipal acudieron a la zona para abanderar el sitio, desviar la circulación y realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras se realizan las labores pertinentes.

Taxi de ruta golpeado tras el choque con la unidad de carga | Foto: N+

JMR