Así Opera la Planta de Moscas contra Gusano Barrenador para Abrir la Frontera al Ganado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer cómo opera la planta de moscas estériles contra el gusano barrenador, que se inauguró este fin de semana en Metapa de Domínguez, Chiapas.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 29 de junio de 2026, la mandataria nacional recordó que es una planta que opera de manera conjunta, entre México y Estados Unidos de América (EUA), pero con personal mexicano.

Puntualizó que es una tecnología que se desarrolló en los años 30, pero que EUA ha mejorado con apoyo de investigadores de otras instituciones mexicanas y panameñas.

¿Cómo opera la planta?

La Planta de Producción de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) producirá 100 millones de insectos semanalmente antes de que finalice 2026, de acuerdo con la presidenta.

Sobre su funcionamiento, explicó que hay una planta similar en Panamá, desde la cual llega una larva a las instalaciones de Chiapas y ahí comienza el proceso de reproducción de la mosca.

“Recibimos una larva de Panamá; llega a la fábrica que está en Chiapas y ahí viene el proceso de reproducción de la mosca, que son hembras y machos. Luego el proceso para hacerlas estériles”.

Se trata de un proceso que dura semanas, desde que la mosca entra hasta que puede salir.

“Luego se llevan hasta Tamaulipas, en un avión especial, y desde ahí se van a empezar a soltar y como son estériles provocan que ya no pueda haber mayor reproducción”, añadió.

Sheinbaum Pardo reiteró que a mediados de julio, esta planta producirá 28 millones de moscas estériles cada semana, para llegar a 100 millones antes de que termine el año.

Aportaciones México-EUA

Sobre las aportaciones económicas, comentó que México dio 31 millones de dólares en especie, por concepto de terreno e infraestructura previa instalada.

En tanto, EUA aportó 23 millones de dólares para construirla y para el equipamiento.

Pero además, la Unión Americana aportará 83.8 millones de dólares adicionales para ampliar la planta, tener 80% más moscas y otras acciones contra el gusano barrenador.

La titular del Ejecutivo destacó que esta estrategia binacional es un buen ejemplo de cooperación para el desarrollo, tanto científico como tecnológico, así como de aplicación conjunta para erradicar algo que puede afectar mucho al ganado de ambas naciones.

Al ser cuestionada sobre si hay fecha tentativa para abrir la frontera al ganado, comentó que primero se van a esperar los indicadores.

“Una vez que se suelten las moscas se esperan los indicadores para ver cómo va disminuyendo y a partir de ahí viene la apertura de la frontera”, dijo.

Sobre el gusano barrenador

Esta plaga es capaz de infestar al ganado y a la fauna silvestre y transportar gusanos que se introducen en la piel de los animales vivos, causando daños graves y a menudo mortales.

De acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mosca Cochliomyia hominivorax es la que deposita sus huevos en heridas abiertas, de donde emergen larvas que se alimentan de los tejidos vivos.

Es una mosca con característico color verde o azul metálico.

Puede volar hasta 10 kilómetros.

En climas áridos incluso puede recorrer entre 20 y 30 kilómetros en busca de un huésped.

Tiene adaptación suficiente en climas tropicales y subtropicales.

El ciclo mortal

La mosca del gusano barrenador busca heridas frescas para depositar sus huevos e incluso es capaz de detectar las moléculas del olor de la sangre. Y entonces comienza su ciclo que consta de cuatro etapas:

La hembra deposita los huevos sobre una herida abierta de un animal vivo de sangre caliente. De los huevos surgen larvas que se alimentan del tejido vivo del animal: En esta fase se les conoce como “gusano barrenador del ganado”. Cuando se desarrollan caen al suelo, se entierran y se convierten en pupas. Emergen como moscas adultas listas para reproducirse.

¿Cómo es el gusano?

Según la información de la Máxima Casa de Estudios, el gusano barrenador parece un tornillo, es blanquecino, de forma cilíndrica y rodeado por anillos con espinas.

En un extremo tiene dos ganchos que utiliza para desgarrar los tejidos vivos de los animales.

En la fase larvaria, los gusanos tienen ganchos bucales y espinas en el cuerpo con forma de tornillo o barreno, de ahí su nombre, lo que les permite taladrar y profundizar en el tejido, causando heridas cavernosas

Las larvas pueden infestar heridas tan pequeñas como la picadura de una garrapata.

SPB