Así Opera la Planta de Moscas contra Gusano Barrenador para Abrir la Frontera al Ganado

La presidenta Claudia Sheinbaum explica cómo opera la planta de producción de moscas estériles y cuántos insectos se espera que produzca a la semana

Inauguración de la planta de moscas estériles para combatir el gusano barrenador. Foto: Presidencia de la RepúblicaInauguración de la planta de moscas estériles para combatir el gusano barrenador. Foto: Presidencia de la República

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Descubre cómo México y EUA combaten al gusano barrenador con una planta que producirá moscas estériles cada semana. Una alianza que promete abrir la frontera al ganado.

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