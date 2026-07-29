Desmantelan Minicasinos Clandestinos y Detienen a Tres Personas en Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó el aseguramiento de dos establecimientos que operaban con máquinas tragamonedas y la detención de tres personas, como parte de operativos realizados en los municipios de El Marqués y San Juan del Río dentro de la estrategia “Sinergia por Querétaro”.

¿Qué encontraron las autoridades en los cateos?

Las acciones derivaron de investigaciones relacionadas con delitos contra la salud y fueron ejecutadas por personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Uno de los cateos se llevó a cabo en un inmueble ubicado sobre la lateral de la carretera federal 57, a la altura de la comunidad El Paraíso, en el municipio de El Marqués. En ese sitio las autoridades aseguraron 13 máquinas tragamonedas, dinero en efectivo, bebidas alcohólicas, un dron, diversa documentación y un sistema de videograbación. Durante la intervención fue detenida una persona y el establecimiento quedó bajo resguardo oficial.

El segundo operativo se realizó en la comunidad de Loma Linda, en San Juan del Río, donde fueron detenidas dos personas más. En este inmueble se localizaron cinco máquinas tragamonedas adicionales, además de bolsas de golosinas que presuntamente contenían narcóticos, numerario en efectivo, botellas de bebidas alcohólicas y un sistema de videovigilancia.

La Fiscalía informó que los dos inmuebles quedaron asegurados mientras continúan las investigaciones para determinar si los establecimientos eran utilizados también para actividades relacionadas con la venta o distribución de drogas.

Las tres personas detenidas y todos los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación jurídica y continuar con las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades conforme a la ley.