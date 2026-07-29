Seguridad

Desmantelan Minicasinos Clandestinos y Detienen a Tres Personas en Querétaro

La Fiscalía de Querétaro aseguró dos presuntos minicasinos clandestinos en El Marqués y San Juan del Río, decomisó 18 máquinas tragamonedas y detuvo a tres personas.

Desmantelan Minicasinos Clandestinos en El Marqués y San Juan del RíoDesmantelan Minicasinos Clandestinos en El Marqués y San Juan del Río. Foto: FGE

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Operativo sorpresa en Querétaro: Detienen a tres en minicasinos clandestinos, decomisan tragamonedas y hallan posibles narcóticos. Conoce cómo las autoridades enfrentan el crimen organizado.

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