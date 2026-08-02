Cae Líder del Cártel de Los Reyes; Reportan Bloqueos e Incendios en Michoacán

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que, como resultado de un operativo encabezado por el Ejército Mexicano, fue detenido Alfonso “N”, alias "Poncho", identificado como presunto líder del Cártel de Los Reyes.

De acuerdo con el funcionario, el detenido contaba con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín. Además, autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su localización y captura.

Bloqueos e incendios tras captura en Michoacán

Tras la detención de Alfonso “N”, presuntos integrantes de la organización criminal realizaron bloqueos y afectaciones en distintos puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán, Michoacán.

Como resultado de una operación del Ejército Mexicano, personal de @Defensamx1 detuvo a Alfonso “N”, identificado como líder del Cártel de Los Reyes. El detenido cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín; además, autoridades de… pic.twitter.com/apdGeLQZRR — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 2, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, pobladores utilizaron vehículos para obstruir vialidades y posteriormente se registró el incendio de unidades en la zona, como reacción al operativo realizado por las fuerzas federales.

Ante estos hechos, el gabinete de seguridad federal informó que mantiene presencia en la región y aseguró que se implementan acciones para garantizar la seguridad de la población.

García Harfuch señaló que la operación forma parte de las acciones coordinadas para combatir a grupos delictivos con presencia en el estado y llevar ante la justicia a personas consideradas objetivos prioritarios.

Ronald Johnson reconoce captura

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se pronunció sobre la detención de Alfonso “N”, identificado como presunto líder del Cártel de Los Reyes, y aseguró que los integrantes de grupos criminales no tienen un lugar donde esconderse.

A través de sus redes sociales, el diplomático reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) por las acciones realizadas para combatir a organizaciones delictivas.

Johnson destacó que, bajo el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ambos países mantienen un compromiso conjunto para desmantelar a los cárteles y llevar ante la justicia a los responsables de delitos violentos.