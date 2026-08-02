Seguridad

Cae Líder del Cártel de Los Reyes; Reportan Bloqueos e Incendios en Michoacán

La captura de Alfonso “N”, alias "Poncho", provocó movilizaciones y afectaciones a la circulación en Los Reyes y Peribán

Reportan Bloqueos e Incendios en Michoacán. Ftoo: CuartoscuroReportan Bloqueos e Incendios en Michoacán. Ftoo: Cuartoscuro

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