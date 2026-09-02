Carreteras con Bloqueos por Accidentes Viales, Según el Reporte de Capufe

Varias carreteras registran afectaciones a la circulación este miércoles debido a incidentes viales.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó que mientras en algunos puntos los trabajos de atención ya permitieron reabrir el paso, otros tramos permanecen cerrados temporalmente, por lo que recomendaron a los conductores extremar precauciones.

Las autopistas que tienen bloqueos son las siguientes:

4:39 horas. A la altura de la Plaza de Cobro Amozoc, de la autopista Puebla-Acatzingose, registró carga vehicular en dirección a Puebla.

7:11 horas. En la autopista Navojoa-Ciudad Obregón, kilómetro 200, dirección Navojoa, permanece el cierre a la circulación debido a la atención de un accidente.

Personal realiza maniobras para retirar la unidad siniestrada, por lo que Capufe recomendó tomar precauciones.

7:16 horas. Capufe informó que fue atendido el accidente registrado en el libramiento Magdalena, a la altura del kilómetro 192, con dirección a Hermosillo, por lo que se reestableció la circulación.

FBPT