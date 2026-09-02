Movilidad

Carreteras con Bloqueos por Accidentes Viales, Según el Reporte de Capufe

La autoridad vial informó los tramos carreteros con reducción de carriles, carga vehicular y trabajos de mantenimiento

Carretera de MéxicoCaseta de cobro “Osiris” con afectaciones viales. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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