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George Clooney Critica a la Administración de Trump y Dice que EUA Tiene una 'Kakistocracia'

Las personas menos capacitadas gobiernan su país, asegura el actor estadounidense

George Clooney en el Festival del Cine de Venecia 2026George Clooney en el Festival del Cine de Venecia 2026. Foto: Reuters

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George Clooney critica la 'kakistocracia' de Trump y defiende la ciencia frente al cambio climático. Recibirá el León de Oro en Venecia.

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