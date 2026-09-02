George Clooney Critica a la Administración de Trump y Dice que EUA Tiene una 'Kakistocracia'

El actor George Clooney recibirá este miércoles un León de Oro honorífico en el Festival de Cine de Venecia y en sus primeras declaraciones afirmó que Estados Unidos atraviesa por "tiempos difíciles".

"Existe una gran palabra, kakistocracia, que es un país gobernado por las personas menos capacitadas. Creo que quizá tengamos una kakistocracia ahora mismo", mencionó a la prensa la estrella de Hollywood, quien agregó: "saldremos adelante".

Clooney también se refirió a las elecciones intermedias que se realizarán en noviembre en Estados Unidos y señaló que hasta 2028, “con un poco de suerte”, “recuperaremos algo de normalidad”.

El protagonista de Los Descendientes dijo que tiene suficiente edad “como para haber vivido 1968 en Estados Unidos, cuando todas las ciudades del país ardían y perdimos a Martin Luther King y a Bobby Kennedy en el mismo año. Hubo toneladas de violencia. El Capitolio estaba rodeado de tanques".

Clooney, de 65 años de edad, también criticó a Pete Hegseth, secretario de Defensa estadounidense, por publicar una foto en redes sociales en la que supuestamente ridiculizó a soldados canadienses:

"Ves al secretario de Defensa publicando en Twitter una fotografía sobre mujeres del ejército de Canadá y piensas ¿qué te pasa? ¿Dónde está el sentido de la decencia en todo esto?'. Me avergüenza todo esto, pero saldremos adelante", subrayó.

Entre otros temas, el actor expresó su preocupación por la crisis climática. Dijo que “estamos viviendo un momento en el que la mayoría de quienes tienen el poder han decidido que el cambio climático es un engaño y que la ciencia no es real. Pero eso no durará para siempre. Habrá otras personas en el poder y se preocuparán por ello", prometió.

El actor, quien apoyó a Barack Obama y a Joe Biden, ambos demócratas, obtuvo la nacionalidad francesa, a finales de 2025, para instalarse con su familia en Francia. En ese momento, Donald Trump lo criticó al comentar que "se ha hecho más conocido por la política que por sus escasas películas, totalmente mediocres".

George Clooney recibirá el León de Oro en la inauguración de la edición 83 del Festival de Venecia, por ser "un artista completo, carismático, apasionado y original". A la ceremonia asistirá con su esposa Amal Clooney.