Nuevos Sismos Sacuden México y SSN Informa su Magnitud y Ubicación
El Servicio Sismológico Nacional reporta cadena de sismos en el suroeste de México; van más de 2 mil 200 réplicas del sismo del 17 de julio en Chiapas
Escucha este artículo
El Servicio Sismológico Nacional reporta cadena de sismos en el suroeste de México; van más de 2 mil 200 réplicas del sismo del 17 de julio en Chiapas
Escucha este artículo
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó nuevos sismos en México, en al menos dos estados del país, incluida una cadena de temblores en Chiapas.
En redes sociales, dio a conocer el epicentro y magnitud de cada uno de los sismos de este miércoles.
De acuerdo con el organismo, hasta el momento suman al menos siete sismos de magnitud 4.0 o mayor.
El primero ocurrió a las 00:06 horas, a 117 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, y tuvo magnitud 4.3.
Uno más de magnitud 4.6 se registró a las 03:14 horas, a 7 km al noroeste de Técpan, Guerrero.
Los cinco restantes todos tuvieron epicentro en Chiapas y ocurrieron con poco tiempo de diferencia:
06:28 horas: Sismo magnitud 5.5, a 145 km al suroeste de Huixtla.
06:54 horas: Sismo magnitud 4.1, a 118 km al suroeste de Huixtla.
06:58 horas: Sismo magnitud 4.2, a 156 km al suroeste de Ciudad Hidalgo.
07:04 horas: Sismo magnitud 4.3, a 164 km al suroeste de Ciudad Hidalgo.
07:43 horas: Sismo magnitud 4.2, a 140 km al suroeste de Mapastepec.
SISMO Magnitud 4.2 Loc 140 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 02/09/26 07:43:14 Lat 14.36 Lon -93.57 Pf 10 km pic.twitter.com/jL6u4att1D— Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 2, 2026
Cabe señalar que el 17 de julio, un poderoso sismo magnitud 7.4 sacudió Ciudad Hidalgo, Chiapas, y desde entonces se han registrado más de 2 mil 200 réplicas.
Luego de ese terremoto, el SSN publicó un reporte especial en el que recordó que México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de 5 placas tectónicas: La placa de Norteamérica, la de Cocos, del Pacífico, de Rivera y la placa del Caribe.
El organismo además destacó que Chiapas es uno de los estados con mayor sismicidad en la República Mexicana.
Y explicó que el origen de esta sismicidad se debe al contacto convergente entre las placas tectónicas: La placa de Cocos y la Placa de Norteamérica, y en la parte sur del estado el contacto es entre la placa de Cocos y la placa del Caribe.
“La interacción entre estas placas tiene lugar en la costa del Pacífico, frente a dicho estado”, expuso.
Ante este panorama, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), es importante contar con una mochila de emergencia que ayude a sobrevivir las primeras horas de un desastre.
El organismo recomienda prepararla con artículos como: linterna; radio sin internet, TV ni redes de telefonía; agua; alimentos no perecederos; ropa abrigadora; encendedor o cerillos; silbato; fotocopia de documentos importantes o guardados en un USB; copia de las llaves de la casa; así como medicinas o latas de leche en caso de que en la familia haya bebés, personas con un tratamiento médico o adultos mayores.
SPB