Nuevos Sismos Sacuden México y SSN Informa su Magnitud y Ubicación

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó nuevos sismos en México, en al menos dos estados del país, incluida una cadena de temblores en Chiapas.

En redes sociales, dio a conocer el epicentro y magnitud de cada uno de los sismos de este miércoles.

De acuerdo con el organismo, hasta el momento suman al menos siete sismos de magnitud 4.0 o mayor.

El primero ocurrió a las 00:06 horas, a 117 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, y tuvo magnitud 4.3.

Uno más de magnitud 4.6 se registró a las 03:14 horas, a 7 km al noroeste de Técpan, Guerrero.

Los cinco restantes todos tuvieron epicentro en Chiapas y ocurrieron con poco tiempo de diferencia:

06:28 horas: Sismo magnitud 5.5, a 145 km al suroeste de Huixtla.

06:54 horas: Sismo magnitud 4.1, a 118 km al suroeste de Huixtla.

06:58 horas: Sismo magnitud 4.2, a 156 km al suroeste de Ciudad Hidalgo.

07:04 horas: Sismo magnitud 4.3, a 164 km al suroeste de Ciudad Hidalgo.

07:43 horas: Sismo magnitud 4.2, a 140 km al suroeste de Mapastepec.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 140 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 02/09/26 07:43:14 Lat 14.36 Lon -93.57 Pf 10 km pic.twitter.com/jL6u4att1D — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 2, 2026

Cabe señalar que el 17 de julio, un poderoso sismo magnitud 7.4 sacudió Ciudad Hidalgo, Chiapas, y desde entonces se han registrado más de 2 mil 200 réplicas.

Luego de ese terremoto, el SSN publicó un reporte especial en el que recordó que México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de 5 placas tectónicas: La placa de Norteamérica, la de Cocos, del Pacífico, de Rivera y la placa del Caribe.

El organismo además destacó que Chiapas es uno de los estados con mayor sismicidad en la República Mexicana.

Y explicó que el origen de esta sismicidad se debe al contacto convergente entre las placas tectónicas: La placa de Cocos y la Placa de Norteamérica, y en la parte sur del estado el contacto es entre la placa de Cocos y la placa del Caribe.

“La interacción entre estas placas tiene lugar en la costa del Pacífico, frente a dicho estado”, expuso.

Ante este panorama, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), es importante contar con una mochila de emergencia que ayude a sobrevivir las primeras horas de un desastre.

El organismo recomienda prepararla con artículos como: linterna; radio sin internet, TV ni redes de telefonía; agua; alimentos no perecederos; ropa abrigadora; encendedor o cerillos; silbato; fotocopia de documentos importantes o guardados en un USB; copia de las llaves de la casa; así como medicinas o latas de leche en caso de que en la familia haya bebés, personas con un tratamiento médico o adultos mayores.

SPB