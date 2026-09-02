Sociedad

Nuevos Sismos Sacuden México y SSN Informa su Magnitud y Ubicación

El Servicio Sismológico Nacional reporta cadena de sismos en el suroeste de México; van más de 2 mil 200 réplicas del sismo del 17 de julio en Chiapas

Instalaciones espejo del Servicio Sismológico Nacional en Hidalgo. Foto: UNAMInstalaciones espejo del Servicio Sismológico Nacional en Hidalgo. Foto: UNAM

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