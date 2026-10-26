Sociedad

Transportistas de Querétaro se Unen de Manera Pacífica al Paro Nacional

Señalaron que el objetivo es visibilizar las dificultades que enfrentan y solicitar empatía, solidaridad y apoyo ante la situación que atraviesa el sector

Transportistas de Querétaro se Unen de Manera Pacífica al Paro NacionalTransportistas de Querétaro se Unen de Manera Pacífica al Paro Nacional. Foto: N+

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