Transportistas de Querétaro se Unen de Manera Pacífica al Paro Nacional

Esta mañana, la Federación Mexicoamericana de Transportistas A.C se sumó al paro nacional programado por transportistas, se reúnen sobre avenida Paseo Central para avanzar sobre la autopista federal México-Querétaro, son cerca de 80 unidades las que participarán en el paro.

Antonino Cruz Pajaro integrante de FEMATRAC indicó que el paro de actividades del transporte de carga podría generar desabasto en centros de distribución, mercados y tiendas de autoservicio, debido a la importancia que tiene este sector en el traslado de mercancías en México.

El representante señaló que, además de participar en una marcha pacífica, la intención es que los transportistas suspendan sus actividades, como parte de las acciones para visibilizar la problemática que enfrenta el sector.

Explicó que el transporte terrestre constituye uno de los principales eslabones de la cadena de suministro, ya que, de acuerdo con las cifras que presentó, alrededor del 82 por ciento de las mercancías y productos se movilizan por carretera; el 12 por ciento, por vía marítima; el 5 por ciento, por ferrocarril, y el 1 por ciento restante, por vía aérea.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que comprenda y respalde las acciones del gremio transportista. Aseguró que la intención no es generar afectaciones a la población, sino visibilizar las dificultades que enfrentan y solicitar empatía, solidaridad y apoyo ante la situación que, afirmó, atraviesa el sector.

Finalmente, sostuvo que los transportistas consideran necesario manifestarse ante las condiciones que enfrentan, por lo que buscan que sus demandas sean escuchadas por las autoridades.