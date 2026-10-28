Lanzan Registro Único de Mascotas y Plataforma Digital de Adopción en Tijuana

El Ayuntamiento de Tijuana presentó el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) y la Plataforma Digital de Adopción, dos herramientas tecnológicas orientadas a promover la tenencia responsable y facilitar que perros y gatos encuentren un hogar.

El lanzamiento fue encabezado por el presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, quien destacó que estas iniciativas forman parte de las acciones de su administración para fortalecer la protección y el bienestar animal.

El RUAC permitirá a las familias otorgar una identidad digital gratuita a sus animales de compañía. Además, busca generar información que contribuya a la planeación de políticas públicas relacionadas con su protección.

Por otra parte, la Plataforma Digital de Adopción facilitará la difusión de los perros y gatos que se encuentran en el Centro de Control Animal Municipal, con el objetivo de acercarlos a personas interesadas en brindarles un hogar permanente.

Durante el evento, la subdirectora de Protección y Bienestar de los Animales como Seres Sintientes, Abigail Bautista Rodríguez, señaló que el registro permitirá identificar a cada animal, fomentar la responsabilidad de sus cuidadores y contar con información para fortalecer su protección.

Burgueño Ruiz indicó que ambas herramientas se suman a otras acciones municipales, entre ellas la modernización del Centro de Control Animal, la operación de unidades móviles de esterilización en las delegaciones, la instalación del Consejo Consultivo Municipal para la Protección y Bienestar de los Animales Domésticos y la declaratoria de Palacio Municipal como espacio pet friendly.

En el evento también participaron la síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán, y el secretario de Gobierno Municipal, Miguel Alfredo Nuño García, además de representantes de organizaciones civiles, del sector veterinario, instituciones educativas y familias adoptantes.

APG