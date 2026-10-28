Sociedad

Lanzan Registro Único de Mascotas y Plataforma Digital de Adopción en Tijuana

El registro será gratuito y permitirá generar una identidad digital para los animales, el portal de adopción difundirá perros y gatos del Centro de Control Animal Municipal

Lanzan Registro Único de Mascotas y Plataforma Digital de Adopción en TijuanaLanzan Registro Único de Mascotas y Plataforma Digital de Adopción en Tijuana | Foto: Ayuntamiento de Tijuana

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