Accidentes

Dos Menores Terminan Lesionados por Toro con Pirotecnia en Primaria de Veracruz

En el municipio de Tantoyuca, elementos de Protección Civil atendieron a los menores; sin embargo, los padres decidieron retirarlos del plantel para que recibieran atención médica

Dos Menores Terminan Lesionados por Toro con Pirotecnia en Primaria de VeracruzLa pirotecnia comenzó a rebotar contra el domo y salió disparada en múltiples direcciones. Foto: N+

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Festival de Día de Muertos en Veracruz termina en emergencia: pirotecnia descontrolada lesiona a dos niños en primaria.

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