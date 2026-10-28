Dos Menores Terminan Lesionados por Toro con Pirotecnia en Primaria de Veracruz

Un festival de Día de Muertos provocó la movilización por parte de cuerpos de emergencias y autoridades en la escuela Leona Vicario de Tantoyuca, municipio localizado en la zona norte de la entidad veracruzana.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos anteriormente descritos se registraron en el domo de la escuela primaria cuando encendieron un toro de pirotecnia debajo de dicha estructura.

Posteriormente, la pirotecnia se salió de control, por lo que comenzó a rebotar contra el domo y salió disparada con fuego en múltiples direcciones, por lo que se dio aviso a los cuerpos de emergencias.

Minutos más tarde, elementos de Protección Civil del municipio de Tantoyuca acudieron al plantel educativo para auxiliar a los pequeños, donde se reportó que al menos dos niños fueron atendidos por paramédicos sin que hasta el momento se precise los tipos de lesiones que sufrieron ni la gravedad de las mismas.

Derivado de estos hechos, los padres de familia decidieron retirar a sus hijos del plantel educativo para llevarlos a un centro hospitalario para que recibieran la atención médica correspondiente.