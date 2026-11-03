Sociedad

Aeronaves de Mexicana Cumplen los Requisitos Necesarios: AFAC

La aclaración ocurre luego de que presuntamente un avión tuvo que aterrizar de emergencia en Hermosillo, Sonora

Aeronaves de Mexicana de Aviación en el AIFA, en EdomexFoto: Cuartoscuro
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