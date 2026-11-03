Aeronaves de Mexicana Cumplen los Requisitos Necesarios: AFAC

Luego de que se diera a conocer que una aeronave de Mexicana de Aviación presuntamente presentó diversos problemas que provocaron su aterrizaje de emergencia y dejó varados a los pasajeros de la ruta Hermosillo, Sonora, la AFAC se pronunció al respecto.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), indicó que las aeronaves de la aerolínea Mexicana de Aviación "se encuentran debidamente certificadas", por lo que cuentan con las autorizaciones requeridas para su operación.

"Inspectores de seguridad operacional llevaron a cabo, en tiempo y forma, las revisiones técnicas y documentales pertinentes, mediante las cuales se constató que las aeronaves cumplen con todos los requisitos necesarios para realizar operaciones de transporte aéreo de pasajeros", indicó en una nota informativa.

Asimismo, la AFAC refrendó su compromiso con la seguridad operacional de la aviación civil mexicana, mediante la supervisión y vigilancia permanente en las operaciones.

"Priorizando la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones y de todas las personas en la actividad aeronáutica", puntualizó.

Esta postura ocurre luego de que se informara que el vuelo 1291 presentó fallas que supuestamente dejó a la deriva a los pasajeros. Por lo que luego de mandar una aeronave para el traslado provisional, presuntamente se había indicado que este transporte no contaba con las autorizaciones para operar vuelos con pasajeros.

EPP