¿Cuándo Activarán Alerta por Huracán en tu Celular? Sheinbaum Confirma que Llegará al Teléfono

Tal como ocurre en caso de sismos, los teléfonos celulares en México ahora recibirán alertas por lluvias fuertes o huracanes, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por ello, aquí te informamos a partir de cuándo comenzarían a llegar dichos alertamientos y también cuáles podrían ser los mensajes que recibas en tu teléfono.

El pasado 9 de julio de 2026, durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria nacional destacó que esta tecnología únicamente está en naciones como Estados Unidos y Chile.

“Solo está en Estados Unidos y Chile; ya lo tenemos (en México) para sismo y ahora sería para alertamiento de huracanes”, enfatizó.

Riesgos por lluvias y el fenómeno de El Niño

La información se dio a conocer en el marco de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, especialmente con la presencia del fenómeno meteorológico El Niño, que se prevé sea intenso al finalizar el año y también en 2027.

“Se espera que este año y el próximo sea muy intenso el fenómeno del Niño, que es el calentamiento del océano, Pacífico principalmente. ¿Qué consecuencias puede tener para el país? Que haya lluvias más intensas, particularmente en el norte de México, hacia finales del año y también la probabilidad de que haya más ciclones, incluso más intensos”, advirtió la titular del Ejecutivo federal.

Ante ese panorama, comentó que las autoridades deben alertar a todos los estados de la República Mexicana y a toda la ciudadanía sobre esta situación, a pesar de que no se puede saber si un ciclón llegará a la costa con mucho tiempo de anticipación, sino hasta unos días antes.

Alertas por huracanes: ¿Cuándo estarán listas?

Por esa razón, dijo, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) comenzó a instalar puestos de mando en los estados, primero en los que tienen costa y especialmente en el Pacífico, y después será en entidades hacia el centro del país.

Pero además de esas acciones, confirmó que el Gobierno de México está trabajando para que lleguen a los teléfonos celulares las alertas por huracanes, tal como ya ocurre con sismos, sin necesidad de algún tipo de aplicación.

Dijo que se espera que dicho alertamiento esté listo en aproximadamente dos meses.

“Vamos a seguir informando. El objetivo es que en dos meses más o menos tengamos listo el alertamiento telefónico, para que se pueda informar a toda la gente, a todas las mexicanas y mexicanos, y particularmente en ciertas zonas, en acuerdo con las compañías telefónicas, un alertamiento”, detalló.

Posibles mensajes

Sheinbaum incluso dio ejemplos de cómo podrían ser los mensajes que lleguen al celular:

Alerta naranja: La probabilidad de que haya más lluvia es mayor, toma tus precauciones.

Alerta roja: Viene un ciclón, toma tus precauciones, no salgas de tu casa.

“Entonces, esto va a estar en dos meses, se está trabajando, pero la verdad, desde el año pasado tiene sus complicaciones técnicas, pero esperamos que en dos meses esté listo y ya lo informaríamos. Y también para que todas y todos tengan esta información científica, que se puede traducir en algunos riesgos para la población”, sostuvo.

Agregó que esto se realizará con todas las compañías telefónicas, independientemente de la marca y sistema operativo, para que salga el alertamiento en todos los celulares que tengan conexión a internet.

SPB