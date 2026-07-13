¿Cuándo Activarán Alerta por Huracán en tu Celular? Sheinbaum Confirma que Llegará al Teléfono

Conoce aquí detalles del alertamiento por huracanes en los teléfonos celulares en México

Uso de teléfonos celulares en la Ciudad de México en enero 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoUso de teléfonos celulares en la Ciudad de México en enero 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Pronto, alertas de huracanes en tu celular. México se prepara para fenómenos intensos como El Niño. Descubre cómo te protegerán estas notificaciones.

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