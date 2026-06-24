Trailero Sufre Secuestro Exprés tras Intento de Robo de Pipa en la Autopista Puebla-Orizaba

Un trailero y su acompañante fueron privados de su libertad en el intento de robo de una pipa que transportaba gasolina en la autopista Puebla-Orizaba a la altura de la caseta de San Martín Texmelucan, sin embargo, los delincuentes fueron detenidos.

De acuerdo a las investigaciones, Mario "N" y Guadalupe "N" interceptaron el tráiler tipo cisterna cargado con 60 mil 858 litros de gasolina cuando circulaba sobre la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de la caseta de San Martín Texmelucan.

Los sujetos amenazaron con un arma de fuego al conductor y a su acompañante para poder apoderarse de la unidad y la gasolina que cargaba, posteriormente los amarraron y les vendaron los ojos, privándolos de su libertad.

Persecución en la autopista Puebla-Orizaba deja pipa en llamas y trailero rescatado

Los delincuentes emprendieron su huída sin imaginarse que elementos de la Policía Ministerial los tenían en la mira, minutos después se emprendió una persecución en la cual estaba en riesgo la vida de los elementos policiales.

El enfrentamiento se desarrolló en la autopista Puebla-Orizaba en donde la integridad de los oficiales estaba en peligro, además, los delincuentes lograron dañar un vehículo oficial.

Más tarde, al llegar al municipio de Palmar de Bravo, el tráiler tipo pipa que transportaba la gasolina, sufrió daños importantes y comenzó a arder en llamas por lo que Mario "N" y Guadalupe "N" tuvieron que bajar de la unidad. Los delincuentes intentaron darse a la fuga corriendo, no obstante, lograron ser detenidos por los elementos de seguridad.

Sentencian a más de 50 años en prisión a Mario y Guadalupe "N" por secuestro exprés en Puebla

El siniestro movilizó a más cuerpos de emergencias, mientras que Mario "N" y Guadalupe "N" fueron detenidos por la Policía Ministerial quienes los pusieron a disposición del Fiscal Federal.

La Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Puebla informó que mediante a un juicio oral, se obtuvo una sentencia de 50 años de prisión en contra de Mario "N" y Guadalupe "N" por su responsabilidad penal en el delito de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro exprés, además, deberán pagar una multa de 384 mil 880 pesos.

Con información de N+

MCS