Trailero Sufre Secuestro Exprés tras Intento de Robo de Pipa en la Autopista Puebla-Orizaba

Mario "N" y Guadalupe "N" recibieron una sentencia de 50 años en prisión por el delito de secuestro exprés ocurrió en la autopista Puebla-Orizaba.

Guardia Nacional abandera en Puebla.Foto: Gobierno de Puebla

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Secuestro exprés y persecución en Puebla-Orizaba: Mario y Guadalupe 'N' condenados a 50 años. La policía los detuvo tras un enfrentamiento. Entérate de lo ocurrido.

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