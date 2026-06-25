Detienen en Operativo a Hombre con 10 Mil Dosis de Drogas y Armas en Paseos del Molino en León

A través de un operativo coordinado entre elementos de varias corporaciones de Seguridad, se logró la captura de Juan Carlos ‘N’, conocido como ‘El kili’, a quien se le aseguró más de 10 mil dosis de droga, en León, Guanajuato.

De acuerdo a la dependencia de Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, los hechos ocurrieron minutos después de las 7 de la noche, cuando gracias a una denuncia ciudadana se comenzó con una línea de investigación que dio con el domicilio del Juan Carlos.

Con la participación de la Secretaría de Seguridad y Paz, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Fiscalía General de la República (FGR), se ubicó el domicilio del sospechoso, por lo que se procedió a ingresar.

Lo anterior ocurrió sobre la calle Molino del Bajío, de la colonia Paseos del Molino, donde fue localizado y detenido Juan Carlos “N”, quien se encontraba al interior de un domicilio, el comenzó a ser investigado.

Ahí, los elementos de Seguridad implementaron un operativo en la zona con la finalidad de resguardar el área, mientras al interior de la casa seguían las investigaciones, encontrando varias armas y drogas.

Aseguran drogas, armas, dinero en efectivo y equipo táctico

Durante el operativo, se informó que fueron asegurados el inmueble, un arma de fuego larga tipo AR-15, 25 cartuchos útiles, un cargador, nueve equipos telefónicos, una libreta con información de interés para la investigación.

Asimismo, localizaron los uniformados aproximadamente 10 mil dosis de marihuana, 26 dosis de una sustancia con características del cristal, 40 mil pesos en efectivo y dos vehículos. Los detenidos y los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, autoridad encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

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