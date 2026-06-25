Detienen en Operativo a Hombre con 10 Mil Dosis de Drogas y Armas en Paseos del Molino en León

Elementos de varias corporaciones de Seguridad llegaron al domicilio del hombre, a quien logró asegurársele dosis de droga, armas y dinero en efectivo.

En la casa se encontraba el hombre con la droga.Foto: @pazgobgente

Destacado

Detienen a Juan Carlos 'N' en León con 10 mil dosis de droga y armas. Operativo coordinado por Seguridad y Defensa Nacional.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+