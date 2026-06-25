Esto es lo que se Sabe de la Muerte de Adán de 16 Años en Gasca en Celaya, Guanajuato

Fue el pasado domingo, minutos después de las 8 de la noche, que se reportó a los números de emergencia sobre un ataque armado contra un menor de 16 años, de nombre Adán, en la comunidad de Gasca, en Celaya, Guanajuato.

De acuerdo a versiones de testigos del ataque y de la comunidad, en una primera instancia aseguraron que el ataque fue por parte de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), quienes iban persiguiendo al menor.

Ahí mismo, se relacionó a elementos de la Policía Municipal, quienes después del ataque llegaron al lugar mientras que los paramédicos hacían su arribo para brindar atención médica al menor, quien desafortunadamente ya no contaba con signos vitales.

Ante ello, familiares y amigos de la víctima, de inmediato mostraron su inconformidad a las autoridades municipales y estatales.

Autoridades desmienten ataque contra menor de edad

Cerca del medio día del lunes, autoridades de la Secretaría de Seguridad Estatal informaron a través de un comunicado que desmentían las versiones de que alguno de sus elementos fuera el responsable del ataque contra el menor de edad, como afirmaban los vecinos.

Asimismo, en cuestión de minutos, el secretario de Seguridad de Celaya, también informó que por parte de los elementos de la Policía Municipal, no hubo acciones contra el menor, pero que si estuvieron presentes al responder al llamado de un ataque armado en la comunidad de Gasca.

Gobernadora afirma que bloqueo lo originaron personas ajenas al caso de Adán

La Gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, habló del caso de la muerte de Adán y de los bloqueos que se presentaron el día lunes en la carretera Juventino Rosas - Celaya , donde afirmó que estos actos de quema de autos fueron provocados por personas ajenas al fallecimiento del menor de edad.

La Mandataria Estatal aseguró que la familia del menor fue atendida por autoridades del estado y de la Fiscalía el mismo lunes por la mañana y que hay personas que se aprovechan de estos actos para inculcar temor en la ciudadanía.

Asimismo, reconoció que las investigaciones siguen su curso y que se le ha brindado todo el apoyo a la familia de Adán para poder esclarecer los hechos y dar con los responsables de su ataque.

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