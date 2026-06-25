Esto es lo que se Sabe de la Muerte de Adán de 16 Años en Gasca en Celaya, Guanajuato

El pasado domingo, Adán fue asesinado en la comunidad de Gasca. Esto dicen las autoridades del caso.

En la comunidad de Gasca, fue asesinado Adán.Foto: N+

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Adán, de 16 años, fue asesinado en Gasca, Celaya. Autoridades niegan implicación de policías. La Gobernadora asegura que bloqueos fueron causados por ajenos al caso.

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