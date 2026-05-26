Camioneta Cae Hacia un Río tras Volcadura Dejando una Mujer Sin Vida en Querétaro

Una mujer murió y tres personas resultaron lesionadas luego de que una camioneta tipo pick up volcara y cayera a un río en el municipio de Pedro Escobedo.

Fatal Volcadura en Pedro Escobedo Deja una Mujer Muerta y Tres HeridosFoto: N+

Destacado

Tragedia en Querétaro: una mujer fallece y tres personas resultan heridas tras la volcadura de una camioneta en Pedro Escobedo. Conoce más sobre este lamentable accidente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+