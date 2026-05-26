Camioneta Cae Hacia un Río tras Volcadura Dejando una Mujer Sin Vida en Querétaro

Una mujer perdió la vida y tres personas más resultaron lesionadas tras la volcadura de una camioneta tipo pick up registrada durante la madrugada de este martes en el municipio de Pedro Escobedo.

¿Cómo fue el accidente?

El accidente ocurrió sobre el camino que conduce a la comunidad de San Cirilo, donde la unidad color blanco salió del camino y cayó aproximadamente cinco metros hacia un río, provocando una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de Protección Civil Municipal y Bomberos acudieron al lugar para brindar atención a los ocupantes de la camioneta siniestrada.

En el sitio se confirmó el fallecimiento de una mujer, mientras que tres personas más resultaron lesionadas; dos de ellas fueron trasladadas a un hospital en San Juan del Río para recibir atención médica especializada.

La zona fue acordonada por las autoridades correspondientes, quienes realizaron las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo para continuar con las investigaciones sobre las causas del accidente.