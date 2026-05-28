Detienen Menor de 13 Años por Intentar Ahorcar a su Madre en Torreón

Elementos de la Unidad Violeta de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) detuvieron a un menor de 13 años por el presunto delito de violencia familiar en contra de su madre en la colonia Parajes del Bosque.

Según con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron durante una discusión familiar al interior del domicilio, donde presuntamente el adolescente agredió físicamente a su madre e intentó ahorcarla.

Al arribo de los elementos de la DSPM, la mujer solicitó el apoyo de los oficiales y señaló directamente a su hijo como el responsable de la agresión, por lo que se procedió con su aseguramiento.

El menor fue detenido bajo los protocolos correspondientes para adolescentes, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos y siguiendo los lineamientos establecidos para este tipo de casos.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), donde quedó a disposición del Ministerio Público especializado en menores infractores, autoridad que determinará su situación legal.

Otro hecho de violencia familiar se registró en Coahuila, luego de que un adulto mayor fuera detenido por presuntamente atacar a balazos a su propio nieto durante una discusión ocurrida en el municipio de Ramos Arizpe.

Violencia Familiar en Coahuila: Abuelo le dispara a su nieto

Un adulto mayor fue detenido por presuntamente dispararle a su nieto durante una discusión ocurrida en la colonia Santa Fe de Ramos Arizpe, Coahuila. La víctima, un hombre de 34 años, recibió dos impactos de bala en el abdomen y fue trasladado en estado crítico a recibir atención médica.

El presunto agresor, identificado como Antonio, de 75 años, fue localizado y detenido por autoridades municipales y estatales, quedando a disposición del Ministerio Público por el delito de tentativa de homicidio.