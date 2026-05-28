Detienen Menor de 13 Años por Intentar Ahorcar a su Madre en Torreón

Elementos de la Unidad Violeta detuvieron al menor de 13 años en la colonia Parajes del Bosque después de ser señalado por su madre como el presunto agresor

El menor fue detenido después de ser señalado por su madre en TorreónFoto: N+

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Un adolescente de 13 años fue detenido en Torreón después de ser acusado de intentar ahorcar a su madre.

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