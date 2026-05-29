Dan el Último Adiós a "Piloto Calzada"; Luchador que Murió Durante Función en Ciudad Juárez

La mañana de este jueves, el cuerpo del luchador “El Piloto Calzada” llegó a Gómez Palacio para ser velado en la funeraria ubicada en la avenida Mina, en el centro del municipio.

En el lugar se reunieron familiares, amigos, luchadores y aficionados para dar el último adiós a José Calzada.

Los planes del homenaje al luchador lagunero cambiaron, ya que será este viernes cuando su cuerpo llegue a la Arena Olímpico Laguna, donde recibirá un tributo a partir de las 8:30 horas; todo el jueves y la madrugada del viernes permanecerá en la funeraria.

Posteriormente, se realizará la misa de cuerpo presente en la parroquia de Cristo Rey el mismo viernes, en la colonia Trincheras, donde el luchador vivió mucho tiempo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Familiares Despiden a Luchador Lagunero que Murió Durante Función en Ciudad Juárez

Su hermano, el también luchador Piloto Negro, comentó que siempre será recordado como un personaje que se entregaba completamente al público. Luego de la misa de cuerpo presente, se le dará sepultura a José Calzada, "El Piloto", ícono de la lucha libre lagunera.

¿Cómo murió el luchador?

Fue la noche del domingo 24 de mayo cuando el luchador perdió la vida en plena función al sufrir un accidente en un club deportivo en la colonia Monterrey en ciudad Juárez.

José Calzada de 56 años se subió a la tercera cuerda de donde emprendió un vuelo, al caer, se golpeó la cabeza y quedó inconsciente.

Al lugar acudieron paramédicos quienes confirmaron que el luchador ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arribaron para resguardar el área.

Noticia relacionada: Muere Luchador “Piloto Calzada” Tras Caída Durante Función en Ciudad Juárez

Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar las investigaciones pertinentes, además de verificar si el lugar contaba con todos los permisos para realizar eventos.