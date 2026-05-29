Dan el Último Adiós a "Piloto Calzada"; Luchador que Murió Durante Función en Ciudad Juárez

Familiares y amigos se reunieron para dar el último adiós al "Piloto Calzada" en la ciudad de Gómez Palacio.

Dan el Último Adiós a Luchador Lagunero que Murió Durante Función en Ciudad JuárezFoto: N+

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Despedida al ícono de la lucha libre lagunera: el cuerpo de 'El Piloto Calzada' será homenajeado en la Arena Olímpico Laguna este viernes.

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