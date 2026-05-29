Dan el Último Adiós a "Piloto Calzada"; Luchador que Murió Durante Función en Ciudad Juárez
Familiares y amigos se reunieron para dar el último adiós al "Piloto Calzada" en la ciudad de Gómez Palacio.
Foto: N+
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Despedida al ícono de la lucha libre lagunera: el cuerpo de 'El Piloto Calzada' será homenajeado en la Arena Olímpico Laguna este viernes.
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PorRedacción N+
La mañana de este jueves, el cuerpo del luchador “El Piloto Calzada” llegó a GómezPalacio para ser velado en la funeraria ubicada en la avenidaMina, en el centro del municipio.
En el lugar se reunieron familiares, amigos, luchadores y aficionados para dar el último adiós a JoséCalzada.
Los planes del homenaje al luchadorlagunero cambiaron, ya que será este viernes cuando su cuerpo llegue a la Arena Olímpico Laguna, donde recibirá un tributo a partir de las 8:30 horas; todo el jueves y la madrugada del viernes permanecerá en la funeraria.
Posteriormente, se realizará la misa de cuerpo presente en la parroquia de Cristo Rey el mismo viernes, en la coloniaTrincheras, donde el luchador vivió mucho tiempo.
Su hermano, el también luchador PilotoNegro, comentó que siempre será recordado como un personaje que se entregaba completamente al público. Luego de la misa de cuerpo presente, se le dará sepultura a José Calzada, "El Piloto", ícono de la lucha libre lagunera.
¿Cómo murió el luchador?
Fue la noche del domingo 24 de mayo cuando el luchador perdió la vida en plena función alsufrirunaccidente en un club deportivo en la coloniaMonterrey en ciudadJuárez.
JoséCalzada de 56 años se subió a la tercera cuerda de donde emprendió un vuelo, al caer, se golpeó la cabeza y quedó inconsciente.
Al lugar acudieron paramédicos quienes confirmaron que el luchador ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arribaron para resguardar el área.