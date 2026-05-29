Muere Hombre al Explotarle Bolsa de Aire en Taller de Lerdo

Un hombre murió al explotarle una bolsa de aire de la suspensión en un taller de transportes en Lerdo.

Muere Hombre al Explotarle Bolsa de Aire en Taller de LerdoFoto: N+

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Un hombre de 50 años fallece en Lerdo tras la explosión de una bolsa de aire mientras reparaba un tractocamión. Conoce más sobre este trágico suceso.

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