Muere Hombre al Explotarle Bolsa de Aire en Taller de Lerdo

La mañana de este jueves 28 de mayo, un hombre murió en un taller de transportes ubicado en la calle Pino Suárez en la colonia San Isidro en Lerdo.

El occiso, identificado como José de 50 años, se encontraba debajo de una plataforma de tractocamión reparando una bolsa de aire de la suspensión cuando repentinamente, la bolsa se infló y detonó sus componentes, impactando el cuerpo del hombre y causándole la muerte.

Al lugar acudieron elementos de peritos, Ministerio Público para indagar lo sucedido. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de la necropsia de ley.

Muere hombre mientras reparaba su camioneta en Torreón

Un hombre de 58 años perdió la vida la mañana del 26 de abril en la colonia Loma Real III en Torreón, luego de sufrir un accidente mientras realizaba reparaciones mecánicas en su automóvil. De acuerdo con los primeros reportes, durante las labores el vehículo se desplazó inesperadamente y lo prensó contra otra unidad estacionada en el lugar.

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Personal de la Fiscalía tomó conocimiento de los hechos y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes.