Sube la Inflación en Febrero 2026 en México: ¿Qué Productos Aumentaron de Precio?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó hoy, 9 de marzo de 2026, los datos sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el cual señala cómo está la inflación en México.

La información presentada este lunes mostró un aumento en la inflación general anual durante al cierre de febrero 2026, en México.

En un comunicado, el INEGI dio a conocer que en el segundo mes del año, la inflación general anual se ubicó en 4.02%.

Esa cifra representó un aumento del 0.50% respecto al mes anterior, y también un incremento frente al mismo periodo del año pasado: En febrero de 2025, la inflación mensual fue de 0.28% y la anual, de 3.77%.

¿Sabías qué?

El INPC es una medida de cambio promedio en los precios de los productos que forman una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo.

Estos cambios de precios repercuten en el poder adquisitivo y en el bienestar de los consumidores.

La canasta de bienes y servicios se integra por una muestra de alrededor de 123 mil artículos y servicios específicos, agrupados en 292 productos genéricos.

Datos sobre precios

En febrero 2026, el INPC presentó un nivel de 144.307, con lo cual la inflación general anual se ubicó en 4.02%, indicó el INEGI, que también dio a conocer datos como:

El índice de precios subyacente —que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado— incrementó 0.46% a tasa mensual.

—que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado— incrementó 0.46% a tasa mensual. Los precios de mercancías subieron 0.39% y los de servicios 0.52%.

subieron 0.39% y los de 0.52%. A tasa mensual, el índice de precios no subyacente creció 0.64%

creció 0.64% Dentro de dicho índice, los precios de frutas y verduras ascendieron 4.94% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.02%.

