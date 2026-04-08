Sheinbaum Explica Por Qué la UIF Puede Inmovilizar Cuentas Bancarias

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó por qué la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), puede inmovilizar cuentas bancarias sin orden judicial, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En la conferencia mañanera de hoy, 8 de abril de 2026, Sheinbaum Pardo definió que las principales funciones de la UIF son “garantizar el sistema financiero nacional” y “evitar el lavado de dinero”, ya sea por corrupción, delincuencia organizada o delincuencia de cuello blanco.

Aclaró que la UIF siempre ha tenido dicha facultad, pero la anterior SCJN “fue definiendo una serie de limitaciones” y subrayó que la Unidad de Inteligencia Financiera nunca en la historia ha cerrado alguna cuenta a nadie “que no este implicado en lavado de dinero”.

Sheinbaum señaló que anteriormente, la Unidad de Inteligencia Financiera inmovilizaba cuentas y de inmediato se otorgaba un amparo y una suspensión, por lo que se podría sacar todo el dinero de la cuenta; de esta forma, “el trabajo de la UIF quedaba prácticamente inhabilitado”.

Ahora, si la UIF encuentra presunto lavado de dinero, puede inmovilizar una cuenta y el privado puede presentar un amparo, en caso de que exista alguna injusticia, con la diferencia que no hay suspensión inmediata, explicó Sheinbaum.

“Ahora, el amparo no lleva los años, y los años, y los años, que llevaba antes para su resolución, sino que máximo, como está establecido en las leyes son seis meses”, por lo que “si hubiera una injusticia, en seis meses se libera la cuenta, si es que ganan el amparo en el Poder Judicial”, apuntó.

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¿Cuánto dinero ha inmovilizado la UIF?

Sheinbaum Pardo reveló que en lo que va de su administración, la UIF ha inmovilizado alrededor de cinco mil millones de pesos: “Nadie se ha quejado”.

Dijo que mientras el Poder Judicial resuelve el amparo, “inmovilizamos recursos que son utilizados para la delincuencia organizada” o “por factureros, que es delincuencia de cuello blanco”.

Recalcó que este tipo de acciones las realiza la misma policía en países como en Estados Unidos e Italia, donde la misma policía tiene este tipo de facultades.

Indicó que el objetivo de que la UIF bloquee cuentas bancarias sin orden judicial es “pacificar al país" y "que no haya violencia”; agrego que la mejor manera de garantizar que no haya lavado de dinero es inmovilizar cuentas sospechosas.

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

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RMT