Más de 60 Alumnos de Primaria en Chiapas se Intoxican tras Ingerir Desayunos Escolares

Los alumnos de entre 6 y 12 años de edad, se intoxicaron luego de consumir desayunos escolares en Venustiano Carranza, Chiapas

65 Alumnos de Primaria se Intoxicaron en ChiapasFoto: Google Maps
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