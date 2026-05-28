Más de 60 Alumnos de Primaria en Chiapas se Intoxican tras Ingerir Desayunos Escolares

Al menos 65 alumnos de primaria se intoxicaron luego de presuntamente consumir desayunos escolares en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas; hay varios menores hospitalizados.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la Escuela Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”, cuando los estudiantes comenzaron a presentar diversos malestares, principalmente estomacales, después de consumir dichos alimentos, así lo afirmó la Secretaría de Salud de Chiapas:

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“Se brinda atención médica y seguimiento epidemiológico oportuno a estudiantes de la Escuela Primaria ‘Josefa Ortiz de Domínguez' del municipio de Venustiano Carranza, quienes presentaron sintomatología gastrointestinal posterior al consumo de alimentos”, aseguró.

Asimismo, las autoridades sanitarias indicaron que del total de pacientes atendidos, 58 fueron trasladados al Hospital Básico Comunitario de Venustiano Carranza, mientras que siete fueron referidos al Hospital Rural IMSS.

¿Cuál es el estado de salud de los alumnos intoxicados en Chiapas?

De los menores intoxicados luego de consumir desayunos escolares, actualmente 11 de ellos permanecen hospitalizados bajo observación médica. Los reportan estables y sin datos de gravedad.

Sobre este caso, las autoridades indicaron que desde que recibieron el reporte, el personal de salud activó los protocolos de atención médica, vigilancia epidemiológica e investigación sanitaria.

“Implementando acciones inmediatas como hidratación oral e intravenosa, control de síntomas, monitoreo clínico y toma de muestras para determinar el agente causal del probable brote”, puntualizaron.

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¿Cómo se contaminaron los desayunos escolares?

Luego de que se dio a conocer la intoxicación de más de 60 alumnos de una primaria por consumir desayunos escolares en Chiapas, las autoridades municipales, DIF y unidades hospitalarias, mantienen el abasto de medicamentos e insumos médicos. No obstante, mantienen vigilancia activa para la identificación de posibles nuevos casos.

“Como medida preventiva, se recomendó la suspensión temporal de los alimentos posiblemente relacionados con el evento, además del reforzamiento de medidas de higiene en la preparación y distribución de alimentos”, indicaron.

Las investigaciones epidemiológicas y sanitarias continúan, por ello, aún no se puede determinar con precisión el origen de la intoxicación. Se trabaja en garantizar la protección de la salud de los niños, aseguraron autoridades.

EPP