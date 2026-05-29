¿Qué Pasó en Coapa Hoy? Mueren Tres Personas por Intoxicación en Departamento en Coyoacán

Tres personas murieron por intoxicación en un departamento en Coapa, alcaldía Coyoacán

Equipos de emergencia en Coapa. CoyoacánMuertos por intoxicación en Coapa Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Qué Pasó en Alcaldía Coyoacán, CDMX Hoy? Mueren Tres Personas por Intoxicación en Departamento en Coapa