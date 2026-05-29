¿Qué Pasó en Coapa Hoy? Mueren Tres Personas por Intoxicación en Departamento en Coyoacán

Este viernes, 29 de mayo de 2026, se reporta movilización de equipos de emergencia por la muerte de tres personas por intoxicación en un departamento de Coapa, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, las víctimas murieron por una intoxicación por monóxido de carbono dentro de su departamento, ubicado en Canal de Miramontes, muy cerca de Calzada del Hueso, en dicha alcaldía.

Adultos mayores mueren intoxicados

Bomberos de la CDMX y paramédicos llegaron al lugar de los hechos, pero las tres personas se encontraban sin signos vitales, se trata de 2 mujeres y un hombre de 64, 73 y 78 años, respectivamente.

Equipos periciales de la Fiscalía de la Ciudad de México llegaron a la zona para el levantamiento de los cuerpos.

Con información de N+

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