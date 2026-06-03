Clausuran 14 Pozos en la Región Laja - Bajío en Guanajuato al ser Usados Como Fosas Clandestinas

14 pozos que han sido usados como fosas clandestinas, fueron clausurados por autoridades estatales, la mayoría se encuentran en Villagrán, también hay en Juventino Rosas y Cortazar.

En algunos pozos se han encontrado decenas de cuerpos.N+

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Impactante hallazgo en Guanajuato: 14 pozos usados como fosas clandestinas clausurados. En algunos se encontraron hasta 13 cuerpos. ¿Qué más se descubrirá?

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