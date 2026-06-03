Un total de 14 pozos en la región Laja-Bajío, que fueron utilizados por grupos delictivos como fosas clandestinas, fueron clausurados por el Gobierno de Guanajuato en lo que va del año.

La mayoría de estos sitios han sido localizados en los municipios de Villagrán, Juventino Rosas y Cortazar.

Hasta 13 personas se han encontrado dentro de pozos, algunos de 400 metros de profundidad

En algunos casos se han encontrado hasta 13 cuerpos al interior de un mismo pozo. Jorge Jiménez Lona, Secretario de Gobierno, detalló que las labores de búsqueda requieren maquinaria especializada y trabajos de gran complejidad, ya que algunos de estos pozos alcanzan profundidades de hasta 400 metros.

Propietarios de los pozos habrían sido amenazados por grupos criminales

Además, reveló que las autoridades han detectado intentos de sabotaje para dificultar las investigaciones.

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Respecto a la responsabilidad de los propietarios de los terrenos donde se ubican estos pozos, el secretario reconoció que existen casos complejos, ya que algunos se encuentran en desuso o sus dueños habrían sido víctimas de amenazas por parte de grupos criminales.

JIPV