Detienen a CEO en California: Habría Abastecido el Programa Nuclear de Irán por una Década

Jamshid Ghomi, CEO de empresa iraní, fue detenido en California acusado de abastecer el programa nuclear de Irán con tecnología estadounidense por más de una década.

Detienen a CEO en California: Habría Abastecido el Programa Nuclear de Irán por una DécadaEl acusado vivía en una mansión de 35 millones de dólares en el condado de Orange. Foto: X / @DAGToddBlanche

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Detienen en California a Jamshid Ghomi, CEO acusado de abastecer el programa nuclear de Irán con tecnología de EE.UU. por más de una década. Conoce los detalles de esta impactante operación.

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CEO detenido en California por abastecer programa nuclear iraní