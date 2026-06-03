Sujetos Armados Roban 360 Mil Pesos Durante un Préstamo Grupal en Puebla

Dos hombres armados irrumpieron en un domicilio en el barrio Teopuxco de Ajalpan, para despojar del efectivo a un grupo de personas.

Robo de 360 mil pesos en Ajalpan, Puebla.Foto: Google Maps

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Impactante robo en Ajalpan: dos sujetos armados se llevan 360 mil pesos durante un préstamo grupal. La Fiscalía ya investiga. ¿Qué medidas se tomarán para evitar más robos?

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