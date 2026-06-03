Sujetos Armados Roban 360 Mil Pesos Durante un Préstamo Grupal en Puebla

La Fiscalía General del Estado comenzó las investigaciones para esclarecer el robo de más de 300 mil pesos de un préstamo grupal en el municipio de Ajalpan, Puebla.

Las primeras investigaciones arrojan que varias personas, incluido el representante de una institución financiera, se encontraban reunidas en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Emiliano Zapata y Miguel Hidalgo del barrio de Teopuxco cuando dos sujetos armados irrumpieron en el lugar.

Los beneficiarios del préstamo y un trabajador fueron amenazados con armas de fuego por lo que tuvieron que entregar los 360 mil pesos que serían repartidos entre quienes solicitaron el préstamo.

Buscan a ladrones de más de 300 mil pesos en Ajalpan, Puebla

Una vez que los delincuentes obtuvieron el botín, salieron del lugar y huyeron a bordo de una motocicleta, hasta el momento se desconoce su identidad y su paradero.

Cuando los asaltantes se retiraron, los afectados reportaron el ilícito al número de emergencias 911 para que acudieran elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes tomaron conocimiento del hecho y dieron inicio a las diligencias correspondientes, entre ellos un opertivo de búsqueda.

Además, los uniformados orientaron a los afectados para que presentaran la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, a fin de que se abra una carpeta de investigación para dar con los responsables.

Vecinos someten a presunto ladrón en la ciudad de Puebla

Vecinos de la colonia Miguel Hidalgo en la ciudad de Puebla, retuvieron y golpearon a un presunto ladrón, después de sorprenderlo cuando intentaba ingresar a una vivienda ubicada en la calle Lázaro Cárdenas, esquina con Pino Suárez.

Cansados de los robos que se cometen todos los días en la zona, los colonos lo sometieron hasta que llegaron las autoridades correspondientes, al hacer la revisión le encontraron al presunto delincuente un arma de fuego y cartuchos útiles.

El hombre fue entregado a la policía, junto con la motocicleta en la que viajaba, sin embargo, aún se desconoce si ya se presentó una denuncia para continuar con las investigaciones.

Con información de N+

MCS