Accidentes

¿Qué Pasó en Autopista Puebla-Orizaba? Accidente de Pipa con Amoníaco Causa Emergencia y Cierre

Toma tus precauciones y circula por vías alternas por el bloqueo total de la carretera 150D en Veracruz

Foto: Guardia NacionalFoto: Guardia Nacional

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Accidente en la Autopista Puebla-Orizaba: pipa con 25,000 litros de amoníaco vuelca, causando cierre total. Descubre las vías alternas y cómo protegerte en esta emergencia.

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