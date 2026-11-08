¿Qué Pasó en Autopista Puebla-Orizaba? Accidente de Pipa con Amoníaco Causa Emergencia y Cierre

Un fuerte accidente de una pipa que transportaba miles de litros de amoníaco causó emergencia y el cierre total de la Autopista Puebla-Orizaba; aquí te decimos qué pasó en la carretera de Veracruz.

Fuerte accidente de pipa en la Autopista Puebla-Orizaba

La tarde del sábado, 7 de noviembre de 2026, una pipa con 25,000 litros de amoníaco volcó a la altura del kilómetro 264+000 de la Autopista 150D Puebla-Orizaba, en la zona de la llamada Curva del Pocito, en los límites de los municipios de Nogales y Río Bravo, en Veracruz.

La Guardia Nacional anunció el cierre total de la Autopista Puebla-Orizaba, mientras que Caminos y Puentes Federales (Capufe) alertó por el peligro que representa el material que transportaba la pipa, unidad que quedó volcada abarcando los carriles de ambos sentidos de la carretera.

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Ante la emergencia por el fuerte accidente, autoridades del Ayuntamiento de Río Blanco, Veracruz, habilitaron un refugio temporal para las personas que requieran resguardo durante la contingencia en el Auditorio Martín Torres, ubicado en la parte posterior del Palacio Municipal.

“Se invita a la ciudadanía que se encuentre en las zonas de posible afectación a trasladarse a este espacio, donde recibirá orientación y apoyo del personal correspondiente”, indicaron las autoridades de Veracruz.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Río Blanco señaló que “las personas que necesiten trasladarse al refugio con sus mascotas de compañía podrán hacerlo bajo su propia responsabilidad, siempre y cuando tomen las medidas necesarias para mantenerlas bajo control y garantizar una convivencia adecuada dentro del inmueble”.

Indicó que los animales de compañía deben permanecer en transportadoras o sujetos con correa y deben disponer de bolsas para recolectar sus desechos fisiológicos.

“Es importante mantener la calma, atender las recomendaciones de Protección Civil y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades”, apuntó el Ayuntamiento de Río Blanco.

Vías alternas por cierre total de la Autopista Puebla-Orizaba

La mañana de hoy, Capufe informó que el tramo de la Autopista Ciudad Mendoza-Córdoba seguía totalmente cerrado en ambos sentidos por “las maniobras de grúa para el retiro de la unidad siniestrada”.

Capufe alertó a los conductores por el cierre con dirección a Ciudad Mendoza desde el kilómetro 268, en el poblado de Río Blanco, donde hay desviación hacia la carretera libre.

En dirección a Córdoba, Capufe sugirió desviarse hacia la carretera libre a la altura del kilometro 217, en la caseta Esperanza.

Alrededor de las 10:30 horas, Capufe informó que se restableció la circulación en ambos sentidos de la Autopista Ciudad Mendoza-Córdoba luego de que el aparatoso accidente fue atendido.

“Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular intensa, por lo que se sugiere a la ciudadanía considerar vías alternas para realizar sus traslados”, indicó Capufe.

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Con información de N+.

RMT