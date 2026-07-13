Nivel del Cutzamala: ¿Cómo Están las Presas de México Hoy 13 de Julio 2026?

El Sistema Cutzamala se recupera en esta temporada de lluvias; así están sus presas este lunes

El Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoEl Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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