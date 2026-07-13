Nivel del Cutzamala: ¿Cómo Están las Presas de México Hoy 13 de Julio 2026?

Las lluvias de la temporada continúan reflejándose en el almacenamiento del Sistema Cutzamala, uno de los principales complejos hidráulicos que suministran agua potable a la Ciudad de México (CDMX) y al Estado de México (Edomex), en N+ te compartimos cómo está el nivel de sus presas, hoy, 13 de julio de 2026.

El reporte más reciente muestra que las tres presas que lo integran mantienen una tendencia favorable gracias a las precipitaciones registradas durante las últimas semanas.

Al corte del 13 de julio de 2026, el Sistema Cutzamala reporta un almacenamiento de 558,470,000 millones de metros cúbicos, lo que representa 71.37% de su capacidad total, estimada en 782.521 millones de metros cúbicos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima en Sonora: Pronóstico de Hoy Lunes 13 de Julio del 2026

Así están las tres presas del Cutzamala

De acuerdo con el reporte más reciente, el nivel de almacenamiento en cada una de las presas es el siguiente:

Presa Valle de Bravo: 78.97% de llenado.

Presa Villa Victoria: 66.40% de llenado.

Presa El Bosque: 61.11% de llenado.

El incremento en el nivel del Sistema Cutzamala está relacionado con las lluvias registradas durante junio y julio, las cuales han permitido que las presas recuperen parte del volumen perdido durante la temporada de estiaje.

FBPT