Suman 30 Denuncias Ante Profeco por Fraudes en Agencias de Viajes en Querétaro

Cerca de 30 quejas formales ha recibido la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Querétaro contra agencias de viajes por incumplimiento de servicios contratados durante el actual periodo vacacional.

Miguel Ángel Moreno, titular de la Oficina de Defensa del Consumidor de Profeco en Querétaro, advirtió que gran parte de estas irregularidades están relacionadas con ofertas engañosas difundidas a través de redes sociales y plataformas digitales.

La dependencia recomendó a los consumidores verificar que la agencia esté formalmente establecida, revisar sus términos y condiciones y confirmar que cuente con un domicilio que pueda ser localizado.

De acuerdo con el funcionario, la mayoría de las denuncias corresponden a agencias foráneas o sitios que operan únicamente a través de internet y que, después de recibir el pago, dejan de responder a los clientes.

Entre las principales afectaciones se encuentran la no prestación de los paquetes vacacionales contratados, así como la negativa de las empresas para realizar cambios, cancelaciones o devoluciones.

Profeco señaló que las redes sociales se han convertido en uno de los principales medios utilizados para promocionar supuestos paquetes turísticos a precios atractivos, por lo que pidió a los usuarios comprobar que las ofertas provengan de sitios oficiales antes de realizar cualquier depósito.

Además, las pérdidas económicas pueden representar un golpe importante para las familias. Según la dependencia, una familia de cuatro integrantes puede perder entre 20 y 30 mil pesos al ser víctima de este tipo de fraude.

Ante cualquier irregularidad, Profeco recomendó conservar recibos, comprobantes de pago, transferencias, conversaciones, contratos y cualquier evidencia relacionada con la compra, ya que estos documentos pueden ser utilizados para presentar una reclamación.

La dependencia reiteró el llamado a los consumidores a no dejarse llevar únicamente por promociones difundidas en redes sociales y verificar primero la identidad y domicilio de la empresa antes de contratar un servicio turístico.