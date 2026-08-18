Seguridad

Suman 30 Denuncias Ante Profeco por Fraudes en Agencias de Viajes en Querétaro

Cerca de 30 denuncias ha recibido Profeco en Querétaro contra agencias de viajes, principalmente foráneas, por presuntos fraudes e incumplimiento de paquetes vacacionales.

Profeco Recibe 30 Denuncias por Fraudes de Agencias de Viajes en QuerétaroProfeco Recibe 30 Denuncias por Fraudes de Agencias de Viajes en Querétaro. Foto: N+

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Cuidado con las ofertas engañosas en redes sociales. Profeco alerta sobre fraudes de agencias de viajes en Querétaro.

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