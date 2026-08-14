Sociedad

Lo Daban por Muerto: 'Pulsi' Sobrevive a Descarga Eléctrica en el Metro y Vuelve con su Familia

El canino sobrevivió a la descarga eléctrica que sufrió en las vías de la estación Impulsora de la Línea B del Metro

Pulsi' No Murió, Sobrevivió a Descarga Eléctrica en Metro CDMX y ya lo Adoptaron'Pulsi', perro sobrevivió a descarga eléctrica en la Línea B del Metro CDMX. Foto: X @MetroCDMX

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