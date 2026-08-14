Lo Daban por Muerto: 'Pulsi' Sobrevive a Descarga Eléctrica en el Metro y Vuelve con su Familia

Tres días después del accidente del perro "Pulsi", se informó que milagrosamente sobrevivió a la descarga eléctrica que sufrió en las vías de la estación Impulsora de la Línea B del Metro de la Ciudad de México.

El can, originalmente llamado “Blacky”, además de tener una segunda oportunidad para vivir, logró reencontrarse con su familia.

¿Por qué se electrocutó Pulsi en Metro CDMX?

“Pulsi”, el perrito de cinco años, se había escapado de su casa antes de entrar a las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y fue justo cuando un conductor de tren vio al can corriendo por las vías alrededor de las 7:00 horas de la mañana del 10 de agosto de 2026.

Repentinamente, el perrito recibió una descarga eléctrica cuando hizo contacto con la barra guía energizada de la vía.

En un inicio, el personal del Metro CDMX pensó que había muerto, pero al notar signos de vida, se cortó la energía eléctrica para extraerlo a salvo.

Emotivo reencuentro de "Pulsi" con su familia

Al ser rescatado, las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro lo resguardaron de forma temporal, mientras su familia, que lo buscaba sin descanso tras escapar, lo logró identificar por los reportes en redes sociales y fue a las instalaciones del Metro para acreditar que era parte de su familia y llevarlo de regreso a su hogar, pero plenamente recuperado.

Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, a través de sus redes sociales compartió un mensaje en el que anunció que "Pulsi" “tuvo una segunda oportunidad. Fue rescatado en la zona de vías de la estación Impulsora de la Línea B, recibió atención en el Centro de Transferencia Canina del Metro capitalino, un albergue temporal para el cuidado de los canes que son rescatados en las zonas de vías.

El funcionario destacó el trabajo del personal, y que así “pudo reencontrarse con su familia, que hoy lo recibe nuevamente en casa como Blacky”.

“Mi reconocimiento a las y los trabajadores que hicieron posible este final feliz. Y un recordatorio: 42 lomitos siguen esperando una familia en el Centro de Transferencia Canina. Anímate a adoptar y cambiar una vida”.

¿Cuántos perros se pierden y escapan en la CDMX?

Se estima que existen cerca de 1.2 millones de perros en situación de calle en la capital del país, mientras que en la red del Metro de la CDMX se rescatan un promedio de 70 a 80 perros anualmente, de acuerdo con datos y registros oficiales de las instituciones del Gobierno de la CDMX.

De acuerdo con colectivos de búsqueda y bases de reportes urbanos, se estima que se pierden o reportan como extraviadas unas 10 mascotas al día (cerca de 300 al mes) en la vía pública.

¿Por qué se pierden los perros en CDMX?

Las causas principales por las que los perros escapan de sus casas en la CDMX son:

Pánico por pirotecnia

Descuidos de paseadores o escapes de casa.

En cambio, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) recibe cerca de 4 mil denuncias al año relacionadas con abandono y violencia hacia estos animales.

Para intentar detener estas cifras, el gobierno capitalino busca la meta de 150 mil esterilizaciones gratuitas, apoyándose en el registro digital obligatorio a través del Registro Único de Animales de Compañía (RUAC).

Metro CDMX salva vidas de perros y gatos

Los reportes del Metro de la CDMX mencionan que anualmente se salvan alrededor de 70 perros de zonas de alto riesgo, en las vías o túneles.

HVI