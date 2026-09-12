Internacional

Irán Acusa a EUA de Usar Armas Químicas en Ataque Contra el Sur del País

El gobierno iraní señaló que el primer día de ataques, el pasado 28 de febrero de 2026, Estados Unidos probó “deliberadamente” nuevas armas que pudieran aumentar su letalidad

Edificio dañado en Lamerd sale humo de edificio tras ataque estadounidenseSale humo de un edificio dañado tras un ataque en Lamerd, en el sur de Irán, el sábado 28 de febrero de 2026. (Alireza Ameri/Tasnim News Agency vía AP)

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Irán acusó a Estados Unidos de probar armas con agentes químicos durante un ataque contra el sur del país y pide investigar lo ocurrido.

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