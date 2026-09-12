Irán Acusa a EUA de Usar Armas Químicas en Ataque Contra el Sur del País

El Gobierno de Irán acusó este sábado a Estados Unidos del lanzamiento “deliberado” de nuevas armas con agentes químicos, en un ataque contra la ciudad de Lamerd, ubicada al sur de Irán, el mismo que causó la muerte de al menos 21 personas y dejó un centenar de heridos.

En conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Teherán, Ismail Bagaei, señaló que en el primer día de ataque estadounidense, el pasado 28 de febrero de 2026, Estados Unidos probó “deliberadamente” nuevas armas que pudieran aumentar su letalidad.

"Según investigaciones independientes del Ministerio de Sanidad, estas armas utilizaron agentes químicos para aumentar su letalidad, y toda la documentación relacionada con este crimen de guerra ha sido recopilada y documentada", denunció el portavoz, según informó la agencia Tasnim.

Señaló que se trata de pruebas irrefutables obtenidas en el terreno atacado en Lamerd, así como pruebas documentales que lo sustentan. Bagaei calificó el incidente como un “crimen contra todo Irán y contra la humanidad”.

El funcionario iraní