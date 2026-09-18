Aumentó a cinco el número de víctimas por la explosión en una empresa salinera de Jáltipan, Veracruz. Las autoridades confirmaron la muerte de dos trabajadores más que se encontraban en el lugar el pasado 14 de septiembre.

Uno de ellos es Abelardo Ortiz Solís, de 55 años, quien fue trasladado grave al hospital de Coatzacoalcos el día de la explosión y habría perdido la vida a causa de las heridas, según informaron sus familiares.

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El trabajador salió de las instalaciones por su propio pie, pero con quemaduras graves, y fue auxiliado por autoridades municipales.

“Y nos topamos con una persona con quemaduras muy graves; lo pudimos trasladar, un servidor lo trasladó. Le pedimos disculpas a la ciudadanía y a los que nos ven, una disculpa porque esa persona está grave todavía y esperemos viva”, explicó Gildardo Maldonado, presidente municipal de Jáltipan.

En redes sociales fue compartido un video de Abelardo Ortiz festejando su cumpleaños junto a sus compañeros trabajadores, quienes también compartieron fotografías para despedirse de él.

La segunda víctima es el ingeniero Jesús Cadena Ramos, de 61 años, quien permanecía en calidad de desaparecido y fue localizado una vez que se controló el incendio en la planta.

El día del incendio las autoridades de Protección Civil Estatal habían reportado la muerte de tres personas y una herida, sin contar a estas dos víctimas.

Este jueves fueron suspendidas las clases en las cuatro comunidades de Jáltipan que fueron evacuadas debido al accidente en la planta de sal. Mientras, las familias poco a poco regresan a sus hogares.

La medida aplicó también para la Escuela Primaria Panamericana, donde se encuentra instalado el centro de operaciones de las corporaciones de emergencia, y la Escuela Primaria Juan Escutia, habilitada como albergue.

Autoridades de Veracruz informaron que la situación ya fue controlada en la planta de sal y se mantienen las acciones de limpieza.

Con información de Pedro Morales

HVI