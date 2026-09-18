Accidentes

Aumenta a 5 la Cifra de Muertos por Explosión de Empresa de Sal de Jáltipan, Veracruz

Una de las víctimas es el ingeniero Jesús Cadena Ramos, de 61 años, quien permanecía en calidad de desaparecido y fue localizado una vez que se controló el siniestro

ReutersReuters

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