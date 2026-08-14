Accidentes

Sorprende a Vecinos de la Colonia Industrial, en la GAM, Incendio en Fábrica de Textiles

Cuadrillas de bomberos llegaron hasta el predio donde se reportó el siniestro y comenzaron con las labores para sofocar las llamas que salían del inmueble

Bomberos controlaron un incendio en una fábrica de textiles en la GAMBomberos controlaron un incendio en una fábrica de textiles en la GAM. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+