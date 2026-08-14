Sorprende a Vecinos de la Colonia Industrial, en la GAM, Incendio en Fábrica de Textiles

Un incendio en una fábrica de textiles e hilos sorprendió a vecinos de la colonia Industrial, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

El siniestro ocurrió en las calles de Excélsior y Real del Monte, hasta donde llegaron las cuadrillas de emergencia y de la estación de bomberos José Saavedra del Razo.

Ya en el sitio, tuvieron que romper los candados del inmueble para controlar las llamas, lo que consiguieron minutos después de su arribo al punto de la conflagración.

De acuerdo con el primer inspector del Cuerpo de Bomberos, Gerardo Martínez, el incendio se controló para después pasar a los trabajos de remoción y enfriamiento.

A decir del funcionario, en el predio no había nadie y se desconocía el origen del fuego. Agregó que durante este evento no se reportaron personas lesionadas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Se Registró Incendio en Centro de Verificación Vehicular de Ciudad Juárez

Vecinos salen al escuchar el incendio

El estruendo de las llamas y el olor a humo provocó que vecinos cercanos al inmueble donde ocurrió en incendio salieran a la calle para ver lo que ocurría.

Algunos colonos se asustaron por los estruendos del siniestro, los cuales compararon con balazos o truenos. Dijeron que las llamas se veían muy altas.

Agregaron que la fábrica llevaba muchos años operando y que era la primera vez que sucedía un evento como este.

Con información de N+

ICM