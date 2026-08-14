Incendio Hoy en CDMX: Esto Pasó en la Colonia Industrial, de la GAM

Un fuerte incendio se registró la madrugada de hoy, 14 de agosto de 2026, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México (CDMX); aquí te informamos qué pasó este viernes en la colonia Industrial.

¿Qué pasó en la colonia Industrial hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, un incendio consumió una fábrica y bodega de textiles, ubicada en el cruce de las calles Real del Monte y Excélsior, en la colonia Industrial.

Luis Dorantes, uno de los vecinos de la fábrica de textiles, declaró a N+ que a las 04:00 horas de hoy se despertó por los truenos que se escucharon en el lugar.

“A las 04:00 de la mañana, aproximadamente, nos despertaron truenos, me imagino que algunos químicos o algo dentro de la fábrica”, relató Luis Dorantes, quien junto con su familia evacuó su casa.

Otro de los vecinos contó a N+ que se espantó por los "tronidos”, que “se oyeron duro”.

Los testigos mencionaron que las llamas que consumieron la fábrica se vieron muy altas.

Los vecinos de la colonia Industrial señalaron que la fábrica textil no estaba abandonada y solicitaron a las autoridades la revisión del lugar ante el riesgo persistente, pues mencionaron que ya se habían registrado otros incidentes.

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Bomberos sofocan incendio en colonia Industrial

Al lugar del incendio acudieron Bomberos de la Ciudad de México y cuerpos de rescate, para atender la emergencia.

Los elementos del Cuerpo de Bomberos de CDMX lograron sofocar el incendio y luego procedieron el enfriamiento remoción de escombros.

Por el incendio de hoy, en la colonia Industrial, no se reportaron personas heridas o fallecidas.

Bomberos capitalinos controlan un incendio registrado en una fábrica de hilos ubicada en el cruce de las calles Real del Monte y Excélsior, en la colonia Industrial, alcaldía Gustavo A. Madero.



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Mapa de la zona del incendio de hoy en la GAM

RMT