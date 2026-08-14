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Incendio Hoy en CDMX: Esto Pasó en la Colonia Industrial, de la GAM

“Nos despertaron truenos”, declaró un testigo del incendio a N+

Incendio en la colonia Industrial hoy, 14 de agosto 2026Incendio en la colonia Industrial hoy, 14 de agosto 2026. Foto: N+

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Fuerte incendio en la GAM: una fábrica de textiles en la colonia Industrial ardió esta madrugada. Vecinos evacuaron tras escuchar truenos. Bomberos controlaron el fuego sin víctimas.

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