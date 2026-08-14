Movilidad

Autopista del Sol Hoy 14 de Agosto de 2026: Lluvia, Accidentes y Obras

En este periodo vacacional te contamos si hay afectaciones en la autopista para que puedas planear tu trayecto en caso de ocupar la vía

Autopista México-Cuernavaca.Autopista México-Cuernavaca. Foto: @GN_Carreteras
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