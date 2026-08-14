Autopista del Sol Hoy 14 de Agosto de 2026: Lluvia, Accidentes y Obras

Las vacaciones de verano para los estudiantes del nivel básico de la Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzaron oficialmente el 15 de julio y se espera que millones de familias salgan del Valle de México para disfrutar destinos turísticos como el puerto de Acapulco durante los próximos días a través de la Autopista del Sol, y en N+ te mantenemos al tanto de posibles afectaciones en esta vía.

El viaje hacia las playas del puerto guerrerense no está exento de posibles bloqueos, accidentes, manifestaciones o inclemencias del tiempo que afecten el tránsito vehicular, desde el inicio en la caseta de Tlalpan, hasta la costera Miguel Alemán.

Toda esa extensión de la Carretera Federal 95D es conocida como la Autopista del Sol. No obstante, tiene varios tramos y, para algunos, el comienzo de la vía es a partir de Cuernavaca, Morelos.

Los vacacionistas deben pasar por al menos cinco casetas antes de llegar a la ciudad costera, cuyos costos actuales ya te contamos en otra nota.

¿Hay afectaciones en la Autopista del Sol?

Capufe informó que del 4 de agosto al 3 de septiembre se realizarán trabajos para la construcción de un muro monolítico del kilómetro 328 al 329, dirección Cuernavaca.

Este 14 de agosto, hay las siguientes afectaciones viales:

A las 11:49 horas, cierre parcial de circulación en la Autopista Cuernavaca-Acapulco, km 219, dirección Cuernavaca, por un choque contra muro central.

8:17 horas, en el km 190, dirección Acapulco, hay carga vehicular debido a que se atiende un accidente.

Vehículo calcinado en la México-Cuernavaca

La mañana de este viernes, 14 de agosto de 2026, un vehículo híbrido se incendió en el kilómetro 34 de la autopista México-Cuernavaca, con dirección al estado de Morelos, en el perímetro de la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes se trata de una camioneta híbrida, al parecer la batería de litio provocó que la unidad se consumiera de forma muy rápida.

Personal de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) logró contener las llamas, sin que se reportaran víctimas mortales o personas heridas.

De la camioneta solo quedó el chasis; el incidente afectó el tránsito en esta vía mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo del lugar.

En la Autopista del Sol, ayer 13 de agosto de 2026 estos son los incidentes más recientes que se reportaron:

22:33 Horas. En la Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 98, dirección Acapulco. Se informó de reducción de carriles por labores de mantenimiento.

23:58 Horas. Se informó de reducción de carriles por atención de accidente (choque contra semoviente), en la Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 217, dirección Acapulco.

Este viernes 14 de agosto, se informó de:

00:15 Horas. Se registró lluvia del km 73 al 74 de la Autopista México Cuernavaca.

00:35 Horas. Se informó que en la Autopista Cuernavaca - Acapulco, continuaba la lluvia.

01:26 Horas. En la Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 217, dirección Acapulco. Se reportó el restablecimiento de la circulación tras la atención de un accidente.

02:33 Horas. Se registró circulación intermitente por labores de mantenimiento en la Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 98, dirección Acapulco.

05:14 Horas. Se informó del restablecimiento de la circulación en la Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 98, dirección Acapulco, después de concluir labores de mantenimiento.

Cobro de peaje

Además, para que lo tomes en cuenta, CAPUFE informó que a partir del 15 de julio de 2026 en la Caseta de Tlalpan el cobro del peaje se realiza de la siguiente manera.

En efectivo por los carriles centrales.

Con TAG en todos los demás carriles.

Con información de Capufe.

LECQ